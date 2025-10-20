Kínai hívás magyar számról - megkérdeztük a rendőröket a telefonos csalásokról

Csalók hívogatják az embereket, Kínai nyelvű telefonhívás magyar számról. Vagy esetleg vissza hívod és már egy vagyont leszedtek tőled. Az utóbbi időben megint több embert próbáltak lehúzni telefonos csalással. A Kemma 3 ilyen esetről is információt kapott Komárom-Esztergomban, volt akit magánszámán kerestek és volt, akit munkás számán találtak meg. Ők, amint meghallották az idegen nyelvet, kinyomták és azonnal tiltották is a számot.

Mindig figyelnünk kell, hogy nehogy a telefonos csalás áldozatai legyünk!

Forrás: Getty Images

A rendőrök válasza a telefonos csalásokra

A rendőröket is megkérdeztük, hogy ez hogy történhet és, hogy ilyenkor mit tesznek, az adathalászok ellen.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Magyarországon egyre gyakoribbak az úgynevezett „Phone Spoofing” csalások, amikor a csalók idegen nyelven beszélve magánszemélyeket hívnak fel, miközben a hívás során más telefonszámot jelenítenek meg. Jelenleg a törvény nem bünteti kifejezetten ezt a hívásmaszkolást, de a csalás különböző formái miatt minden bejelentés alapján nyomozás indulhat, például csalás vagy informatikai rendszer jogellenes használata miatt.

A csaló hívások általában internetes VoIP kapcsolaton keresztül érkeznek a normál telefonhálózatba. Gyakran úgy tűnik, mintha egy valódi, létező számról hívnának, de ez könnyen ellenőrizhető: a valódi szám visszahívható, míg a generált, hamis szám nem. Az ilyen hívásokat felhasználói szinten nem lehet teljesen blokkolni, de bizonyos telefonok és operációs rendszerek már jelzik, ha gyanús vagy csaló hívás érkezik.

Ezekre mindig ügyelj

Fontos, hogy senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat ismeretlen hívónak, még akkor sem, ha hivatalos személynek vagy banki ügyintézőnek tűnik. Ha visszaélnek egy hivatalos intézmény nevével, a hívást azonnal szakítsák meg, és a hivatalos elérhetőségeken keresztül érdeklődjenek.

Gyakoriak azok az esetek is, amikor az elkövető pénz átadására vagy utalására próbál rávenni, például az unokájuknak kiadva magát hív fel valakit ismeretlen számról. Ilyenkor is a hívás megszakítását javasolják, és csak a korábban ismert, hivatalos számokon keressék az illetőt.