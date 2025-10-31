október 31., péntek

Ő az igazi Linda - a tatai rendőrnő nemcsak kemény, de gyönyörű is

Címkék#Hufnágel Lívia#életforma#rendőrnő#tévésorozat

Gyerekkori álomból lett hivatás, a sportból pedig életforma. A tatai rendőrnő, Hufnágel Lívia ma is aktívan szolgál, miközben a karatéban is példát mutat.

Kemma.hu

A rendőri hivatás nem csupán munka, hanem életforma is – különösen igaz ez azokra, akik szívvel-lélekkel végzik szolgálatukat. A tatai rendőrnő, Hufnágel Lívia története nemcsak arról szól, hogyan lehet elérni egy gyerekkori álmot, hanem arról is, hogyan válhat valaki példaképpé a közössége és a fiatalok számára.

tatai rendőrnő
A tatai rendőrnő, Hufnágel Lívia példája megmutatja, hogyan lehet a sport és a hivatás tökéletes összhangban
Forrás: police.hu

A tatai rendőrnő, aki sorozatból merített bátorságot

Líviát egy legendás tévésorozat inspirálta arra, hogy rendőr legyen: a ’90-es években vetített Linda főhősnője nemcsak a bűnt üldözte, hanem karatézott is. A fiatal lányt annyira megérintette a történet, hogy érettségi után jelentkezett a Tatai Rendőrkapitányságra. Elsőre nem járt sikerrel, de kitartása meghozta gyümölcsét: lehetőséget kapott, egyenruhát húzhatott, és megkezdhette a szolgálatot. Mára törzszászlósként, szabálysértési referensként dolgozik – olvasható a police.hu oldalán.

A sport nem csak hobbi, hanem életmód

A rendőri munka mellett a karate is állandó része maradt az életének. Már 12 évesen elkezdte, előbb shotokan, majd kempó stílusban edzett, az utóbbi évtizedben pedig a Koryu Karate Jutsu Jissen Ryu technikáit sajátította el. Számos dan fokozatot szerzett, és gyerekeket is oktat. Férjével, aki szintén rendőr, rendszeresen sportolnak: futnak, túráznak, sőt a Balatont is körbefutották már csapatban. Lívia szerint a mozgás nemcsak testet, hanem lelket is formál.

Családi edzések és közösségépítés

Hasonlóan Koczur Tímeához – akinek testépítés és rendőri munka közti egyensúlyát korábban már bemutattuk –, Hufnágel Lívia is nagy hangsúlyt fektet a családi és közösségi sportélményekre. Lánya is karatézott egy ideig, de végül más utat választott, ő viszont maradt, és azóta is tanít. A tanítványai között akadnak hátrányos helyzetű vagy sérült gyerekek is – nekik a mozgás esély és öröm is egyben.

Nem a címekért, hanem a jelenlétért él

Bár egykor szépségversenyen is díjazták, ma már nem a díjak érdeklik, hanem az, hogy teljes szívvel élje meg mindazt, amit csinál. Távol tartja magát a digitális világtól, inkább képeslapokat ír karácsonykor, és lakóautóval járja a természetet. Lívia szerint a siker kulcsa nem a külső elismerés, hanem az, hogy mindig jelen legyünk – akár az egyenruhában, akár a tatamin.

