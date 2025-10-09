október 9., csütörtök

Felkavaró tartalom

18 perce

Videón a brutális tatabányai rablás, ököllel ütötték a mozgássérült férfit

Igazán felkavaró ügyben hirdetett ítéletet a bíróság. A kegyetlen tatabányai rablás elkövetőivel szemben kimondott szigorú döntés üzenetértékű lehet mindenkinek.

Kemma.hu

Talán nincs annál elítélendőbb bűntett, mint amikor valaki egy védtelen emberre támad. Nem is csoda tehát az a szigorú ítélet, amelyet most a Tatabányai Törvényszék hozott meg: a bántalmazó férfit évekre börtönbe küldik, amiért brutálisan rátámadt egy idős, segítségre szoruló áldozatra. A kegyetlen tatabányai rablás sokakat megrázott.

A kegyetlen tatabányai rablás elkövetőivel szemben szigorú büntetést szabott ki a bíróság 
Forrás: Facebook/Magyarország Ügyészsége

A tatabányai mélygarázsnál ülő, mozgásában korlátozott férfira támadt két ittas férfi – előbb ököllel ütötték, majd elvették a pulóverét, a gyűrűjét, a karóráját, végül még a járókeretét is magukkal vitték. A brutális támadás ügyében ma tartottak előkészítő ülést a Tatabányai Járásbíróságon.

Ítélet a tatabányai rablás ügyében

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint „2024. május 12-én reggel a tatabányai mélygarázsba levezető lépcső melletti ablakpárkányban ült a mozgásában korlátozott sértett, amikor az ittas állapotban lévő két ismerőse odament hozzá. Pénzt kértek tőle, és miután nem adott, a II. rendű vádlott ököllel megütötte a fejét. Ezután lefogták őt, és az I. rendű vádlott is több alkalommal ököllel megütötte.”

A közlemény szerint a férfit testszerte ütlegelték, a földre lökték, fejét és oldalát rugdosták, majd magukhoz vették a sértett tulajdonát képező szatyrot, benne a pulóverével, és még a kezéről is lehúzták a gyűrűjét. Az egyik vádlott elvette a sértett karóráját, míg a másik a baseball sapkáját, majd később még a járókeretét is elvitték.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye szerint a „rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt” indult ügyben a két férfi a sértett borát, gyűrűjét, pulóverét, sapkáját, karóráját és járókeretét is elvette. A vádirat kiemeli, hogy a bántalmazás következtében a férfi nyolc napon túl gyógyuló arccsonttörést és több könnyebb sérülést szenvedett.
A vádlottak a megtámadott férfit még akkor is rugdosták, amikor már a földön feküdt. A megszerzett tárgyak összértéke mindössze 32 698 forint volt – a járókeret pedig használhatatlan állapotban került elő.

Azonnal megkezdte a büntetését

Az ügyészség indítványa szerint a bíróság mindkét vádlottat fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

A Tatabányai Járásbíróság csütörtöki előkészítő ülésén az ítélet is megszületett:
– Mindkét férfit a bíróság hat év hat hónap fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte – tájékoztatta a Kemma.hu-t Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője. Hozzátette, hogy az ítélet az elsőrendű vádlott esetében jogerős, ő azonnal megkezdte a büntetés letöltését. A másodrendű vádlott azonban fellebbezett, így az ő esetében az eljárás még folytatódik – a letartóztatását ugyanakkor a bíróság fenntartotta.

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, az utóbbi időben több súlyosabb bűncselekmény miatt is ítéletet hoztak a térségben. 

  • A Tatabányai Járásbíróság például börtönbüntetést szabott ki arra a férfira és nőre, akik egy áruházban támadtak rá a biztonsági őrre, miután megpróbálta feltartóztatni őket lopás közben. 
  • Egy másik ügyben a vádirat szerint egy férfi brutálisan bántalmazta élettársát Tokodon, míg Oroszlányban egy többszörösen visszaeső elkövető idős áldozatát fosztotta ki egy bankfiók után. A rendőrség több sikeres elfogásról is beszámolt: egy tatabányai férfi több lakásba is betört, elektronikai cikkeket és pénzt lopott, míg egy nőt rablás vádjával vettek őrizetbe, miután leitatta, majd kifosztotta áldozatait.
  • A bíróság előtt zajlik továbbá egy csoportosan elkövetett, különösen brutális rablás pere is, amelyben a vádlottak egy tatai házban két felnőttet és két gyermeket kötöztek meg, miközben késsel fenyegették és bántalmazták őket, hogy értékeket csikarjanak ki tőlük. Az ügy részletei is jelzik: a hatóságoknak és az igazságszolgáltatásnak kemény fellépésre van szüksége azokkal szemben, akik a legvédtelenebbek ellen fordulnak.

 

 

 

 

 

