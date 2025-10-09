Videón a brutális tatabányai rablás, ököllel ütötték a mozgássérült férfit

Talán nincs annál elítélendőbb bűntett, mint amikor valaki egy védtelen emberre támad. Nem is csoda tehát az a szigorú ítélet, amelyet most a Tatabányai Törvényszék hozott meg: a bántalmazó férfit évekre börtönbe küldik, amiért brutálisan rátámadt egy idős, segítségre szoruló áldozatra. A kegyetlen tatabányai rablás sokakat megrázott.

A kegyetlen tatabányai rablás elkövetőivel szemben szigorú büntetést szabott ki a bíróság

Forrás: Facebook/Magyarország Ügyészsége

A tatabányai mélygarázsnál ülő, mozgásában korlátozott férfira támadt két ittas férfi – előbb ököllel ütötték, majd elvették a pulóverét, a gyűrűjét, a karóráját, végül még a járókeretét is magukkal vitték. A brutális támadás ügyében ma tartottak előkészítő ülést a Tatabányai Járásbíróságon.

Ítélet a tatabányai rablás ügyében

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint „2024. május 12-én reggel a tatabányai mélygarázsba levezető lépcső melletti ablakpárkányban ült a mozgásában korlátozott sértett, amikor az ittas állapotban lévő két ismerőse odament hozzá. Pénzt kértek tőle, és miután nem adott, a II. rendű vádlott ököllel megütötte a fejét. Ezután lefogták őt, és az I. rendű vádlott is több alkalommal ököllel megütötte.”

A közlemény szerint a férfit testszerte ütlegelték, a földre lökték, fejét és oldalát rugdosták, majd magukhoz vették a sértett tulajdonát képező szatyrot, benne a pulóverével, és még a kezéről is lehúzták a gyűrűjét. Az egyik vádlott elvette a sértett karóráját, míg a másik a baseball sapkáját, majd később még a járókeretét is elvitték.