Körözés

1 órája

Vigyázz, ha szembejönnek: fotókon a 10 legfrissebb körözött Tatabányáról

Címkék#Tatabányai Járásbíróság#Esztergom#adatbázis

A rendőrség nyilvános adatbázisa szerint továbbra is több körözés van érvényben Tatabányán. A tatabányai körözöttek között vannak tolvajok, garázdák, de kábítószerrel és ittas vezetéssel gyanúsított személyek is.

Kemma.hu

A rendőrség körözési adatbázisát böngészve ezúttal tatabányai körözöttek után kutattunk. A Komárom-Esztergom vármegyei megyeszékhelyen jelenleg is több olyan személy ellen van érvényben elfogatóparancs, akiket különböző bűncselekmények miatt keresnek a hatóságok. Az eljárások egy része már jogerős ítélet alapján indult, mások esetében még csak folyamatban lévő nyomozás zajlik. Most megmutatjuk, kik azok a helyiek, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök – bűnlajstromuk pedig meglehetősen változatos.

tatabányai körözöttek
Tatabányai körözöttek arcképei a rendőrség nyilvános adatbázisából
Forrás: Police.hu

Kábítószer birtoklás miatt keresik

A 39 éves, tatabányai születésű Prodán Roland ellen a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot. A férfi ellen a BTK 178.§ alapján kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Prodán Roland
Forrás:  police.hu

Tatabányai körözöttek a tolvajok között is

Mindössze 19 éves, de már elfogatóparancs van érvényben Petrohán Norbert ellen, aki szintén Tatabányán született. A fiatal férfit a rendőrség lopás (BTK 370.§) bűncselekménye miatt keresi.

Petrohán Norbert
Forrás:  police.hu

Nem ő az egyetlen tolvaj, aki miatt mozgósították a hatóságokat: Bancsó Gyula András (40) is a lopással összefüggésben került a rendőrség célkeresztjébe. Vele szemben a Tatabányai Járásbíróság rendelte el a körözést.

Bancsó Gyula András
Forrás: police.hu

Súlyos testi sértés miatt adtak ki körözést

Gráczer Zoltán (46) arca ismerős lehet, ugyanis korábban is volt már dolga a rendőrséggel. Most súlyos testi sértés miatt (BTK 164.§ több bekezdése) keresik a rendőrök. A Tatabányai Járásbíróság adta ki az elfogatóparancsot.

Gráczer Zoltán
Forrás:  police.hu

A hamisított azonosító sem jött be

Pazsinszki Józsefet (51) az egyedi azonosító jellel visszaélés miatt (BTK 347.§) körözik. Az ügyben a Tatabányai Járásbíróság indított eljárást, a keresését a tatai rendőrök végzik.

Pazsinszki József
Forrás:  police.hu

Garázdaság miatt bukott le két körözött is

A 28 éves Bebők Róbert Jenő ellen garázdaság miatt adtak ki elfogatóparancsot. Az eljárást a Győri Rendőrkapitányság folytatja le, azonban a férfi a Tatabányai Törvényszék BV. Csoportjának listáján is szerepel.

Bebők Róbert Jenő
Forrás:  police.hu

Nem ő az egyetlen, akit garázdaság miatt keresnek: Fekete Erika Éva (39) is ezzel gyanúsítható. A nővel szemben a Tatabányai Járásbíróság adta ki az elfogatóparancsot, az ügyét az oroszlányi rendőrök kezelik.

Fekete Erika Éva
Forrás:  police.hu

Ittasan vezetett, most keresik

Rácz László (54) Tatabányán született, jelenleg járművezetés ittas állapotban (BTK 236.§) miatt keresik. Az eljárást a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja indította, végrehajtását a budapesti rendőrök végzik.

Rácz László
Forrás:  police.hu

Kiss Dzsenifer Bianka (34) szintén ittas vezetés miatt került a rendőrség látókörébe. A fővárosi hatóságok őt is körözik, az eljárás hasonlóan zajlik, mint a férfi társainál.

Kiss Dzsenifer Bianka
Forrás: police.hu

Eltiltás alatt vezetett, lebukott

A 29 éves Lehowicz Roland Róbert neve sem ismeretlen a rendőrség előtt. Őt járművezetés az eltiltás hatálya alatt (BTK 239/B.§) miatt keresik a pápai rendőrök. Az eljárást 2025 szeptemberében rendelték el.

Lehowicz Roland Róbert
Forrás:  police.hu

Figyelem!

Ha bárki felismeri a képen szereplő személyeket, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyükről, az a rendőrség honlapján vagy a 112-es segélyhívón is bejelentést tehet.

 

