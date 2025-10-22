Vigyázz, ha szembejönnek: fotókon a 10 legfrissebb körözött Tatabányáról

A rendőrség körözési adatbázisát böngészve ezúttal tatabányai körözöttek után kutattunk. A Komárom-Esztergom vármegyei megyeszékhelyen jelenleg is több olyan személy ellen van érvényben elfogatóparancs, akiket különböző bűncselekmények miatt keresnek a hatóságok. Az eljárások egy része már jogerős ítélet alapján indult, mások esetében még csak folyamatban lévő nyomozás zajlik. Most megmutatjuk, kik azok a helyiek, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök – bűnlajstromuk pedig meglehetősen változatos.

Kábítószer birtoklás miatt keresik

A 39 éves, tatabányai születésű Prodán Roland ellen a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot. A férfi ellen a BTK 178.§ alapján kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

Tatabányai körözöttek a tolvajok között is

Mindössze 19 éves, de már elfogatóparancs van érvényben Petrohán Norbert ellen, aki szintén Tatabányán született. A fiatal férfit a rendőrség lopás (BTK 370.§) bűncselekménye miatt keresi.

Nem ő az egyetlen tolvaj, aki miatt mozgósították a hatóságokat: Bancsó Gyula András (40) is a lopással összefüggésben került a rendőrség célkeresztjébe. Vele szemben a Tatabányai Járásbíróság rendelte el a körözést.

Súlyos testi sértés miatt adtak ki körözést

Gráczer Zoltán (46) arca ismerős lehet, ugyanis korábban is volt már dolga a rendőrséggel. Most súlyos testi sértés miatt (BTK 164.§ több bekezdése) keresik a rendőrök. A Tatabányai Járásbíróság adta ki az elfogatóparancsot.

A hamisított azonosító sem jött be

Pazsinszki Józsefet (51) az egyedi azonosító jellel visszaélés miatt (BTK 347.§) körözik. Az ügyben a Tatabányai Járásbíróság indított eljárást, a keresését a tatai rendőrök végzik.

Garázdaság miatt bukott le két körözött is

A 28 éves Bebők Róbert Jenő ellen garázdaság miatt adtak ki elfogatóparancsot. Az eljárást a Győri Rendőrkapitányság folytatja le, azonban a férfi a Tatabányai Törvényszék BV. Csoportjának listáján is szerepel.

Nem ő az egyetlen, akit garázdaság miatt keresnek: Fekete Erika Éva (39) is ezzel gyanúsítható. A nővel szemben a Tatabányai Járásbíróság adta ki az elfogatóparancsot, az ügyét az oroszlányi rendőrök kezelik.