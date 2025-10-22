1 órája
Vigyázz, ha szembejönnek: fotókon a 10 legfrissebb körözött Tatabányáról
A rendőrség nyilvános adatbázisa szerint továbbra is több körözés van érvényben Tatabányán. A tatabányai körözöttek között vannak tolvajok, garázdák, de kábítószerrel és ittas vezetéssel gyanúsított személyek is.
A rendőrség körözési adatbázisát böngészve ezúttal tatabányai körözöttek után kutattunk. A Komárom-Esztergom vármegyei megyeszékhelyen jelenleg is több olyan személy ellen van érvényben elfogatóparancs, akiket különböző bűncselekmények miatt keresnek a hatóságok. Az eljárások egy része már jogerős ítélet alapján indult, mások esetében még csak folyamatban lévő nyomozás zajlik. Most megmutatjuk, kik azok a helyiek, akiket jelenleg is keresnek a rendőrök – bűnlajstromuk pedig meglehetősen változatos.
Kábítószer birtoklás miatt keresik
A 39 éves, tatabányai születésű Prodán Roland ellen a Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot. A férfi ellen a BTK 178.§ alapján kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
Tatabányai körözöttek a tolvajok között is
Mindössze 19 éves, de már elfogatóparancs van érvényben Petrohán Norbert ellen, aki szintén Tatabányán született. A fiatal férfit a rendőrség lopás (BTK 370.§) bűncselekménye miatt keresi.
Nem ő az egyetlen tolvaj, aki miatt mozgósították a hatóságokat: Bancsó Gyula András (40) is a lopással összefüggésben került a rendőrség célkeresztjébe. Vele szemben a Tatabányai Járásbíróság rendelte el a körözést.
Súlyos testi sértés miatt adtak ki körözést
Gráczer Zoltán (46) arca ismerős lehet, ugyanis korábban is volt már dolga a rendőrséggel. Most súlyos testi sértés miatt (BTK 164.§ több bekezdése) keresik a rendőrök. A Tatabányai Járásbíróság adta ki az elfogatóparancsot.
A hamisított azonosító sem jött be
Pazsinszki Józsefet (51) az egyedi azonosító jellel visszaélés miatt (BTK 347.§) körözik. Az ügyben a Tatabányai Járásbíróság indított eljárást, a keresését a tatai rendőrök végzik.
Garázdaság miatt bukott le két körözött is
A 28 éves Bebők Róbert Jenő ellen garázdaság miatt adtak ki elfogatóparancsot. Az eljárást a Győri Rendőrkapitányság folytatja le, azonban a férfi a Tatabányai Törvényszék BV. Csoportjának listáján is szerepel.
Nem ő az egyetlen, akit garázdaság miatt keresnek: Fekete Erika Éva (39) is ezzel gyanúsítható. A nővel szemben a Tatabányai Járásbíróság adta ki az elfogatóparancsot, az ügyét az oroszlányi rendőrök kezelik.
Ittasan vezetett, most keresik
Rácz László (54) Tatabányán született, jelenleg járművezetés ittas állapotban (BTK 236.§) miatt keresik. Az eljárást a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja indította, végrehajtását a budapesti rendőrök végzik.
Kiss Dzsenifer Bianka (34) szintén ittas vezetés miatt került a rendőrség látókörébe. A fővárosi hatóságok őt is körözik, az eljárás hasonlóan zajlik, mint a férfi társainál.
Eltiltás alatt vezetett, lebukott
A 29 éves Lehowicz Roland Róbert neve sem ismeretlen a rendőrség előtt. Őt járművezetés az eltiltás hatálya alatt (BTK 239/B.§) miatt keresik a pápai rendőrök. Az eljárást 2025 szeptemberében rendelték el.
Figyelem!
Ha bárki felismeri a képen szereplő személyeket, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyükről, az a rendőrség honlapján vagy a 112-es segélyhívón is bejelentést tehet.