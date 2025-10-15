Szörnyű baleset az M1-esen, többen a roncsok közé szorultak

Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél szerdán kora reggel. A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta meg a katasztrófavédelem.

A kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert – írta meg az MKIF.