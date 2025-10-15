október 15., szerda

Teréz névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Szörnyű baleset az M1-esen, többen a roncsok közé szorultak

Címkék#autósok#M1-es autópálya#karambol#baleset

Mondjuk, hol történt a baj.

Milány Botond

Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél szerdán kora reggel. A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta meg a katasztrófavédelem.

A kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert – írta meg az MKIF.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu