Karambol

1 órája

Súlyos balesettel indult a hétfő az M1-esen, mentő is a helyszínre rohant

Címkék#katasztrófavédelem#autósok#autópálya#M1-es autópálya#baleset

A tűzoltók feszítővágóval szabadítanak ki egy utast az egyik járműből.

Milány Botond

Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon hétfőn reggel. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki. A forgalmi akadályt okozó balesethez a mentők is kiérkeztek – írta meg a katasztrófavédelem.

 

