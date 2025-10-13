Karambol
31 perce
Súlyos balesettel indult a hétfő az M1-esen, mentő is a helyszínre rohant
A tűzoltók feszítővágóval szabadítanak ki egy utast az egyik járműből.
Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon hétfőn reggel. Az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki. A forgalmi akadályt okozó balesethez a mentők is kiérkeztek – írta meg a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre