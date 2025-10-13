október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes közlekedés

22 perce

Súlyos rollerbaleset történt, motoros és kiskorú is megsérült az esetben +fotók

Címkék#rendőrség#rollerbaleset#rolleres#Bpiautosok#motorkerékpár#Yamaha#jármű#baleset

Komoly sérüléssel végződött egy roller és egy motorkerékpár ütközése. A rollerbalesetben a motoros és a kiskorú rolleres is megsérült, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Kemma.hu

Sajnos ahogy teret hódítottak az elektromos rollerek, úgy történnek egyre gyakrabban rollerbalesetek is a hazai utakon, különösen a városi forgalomban, ahol a gyalogosok, kerékpárosok és motorosok is osztoznak a közterületeken. Ilyenkor a szabálytalan közlekedés és a védőfelszerelés hiánya komoly sérülésekhez vezethet.

súlyos rollerbaleset
Fotón a súlyos rollerbaleset, amelyben egy motoros is érintett volt
Forrás: bpiautosok.hu

A minap egy ilyen rolleres ütközés videója járta be az internetet, amelyen jól látható, ahogyan egy 18 éves fiú az elsőbbség tábla ellenére megállás nélkül bele hajt a kereszteződésbe, ahonnan természetesen jött is egy autó, ami oldalról szépen bele is száguldott.

De egy másik friss eset is az ilyen esetekre hívja fel a figyelmet.

Újabb rollerbaleset történt, ezúttal súlyos sérültek is voltak

A bpiautosok.hu oldalán megjelent cikk szerint komoly sérüléssel járó rollerbaleset történt a minap Szombathelyen, amikor egy Yamaha motorkerékpár hátsó kerekének nekiütközött egy járdáról érkező roller a kijelölt gyalogátkelőhelynél.

A kiskorú rolleres egy nagy bokor takarásából hajtott le a járdáról a gyalogátkelőhelyre, miközben nem viselt bukósisakot. A járműve a motor oldalának csapódott, felborítva a Yamahát. A motoros az esés során láb- és mellkasi sérüléseket szenvedett, a fiatal rolleres is megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Az esetről fotók is készültek, ezeket ezen a linken lehet megtekinteni.

A szabályok szerint elektromos rollerrel tilos a járdán haladni, ahol az gyalogosokat vagy más közlekedőket veszélyeztethet!

De pontosan milyen szabályok vonatkoznak az e-rolleresekre? Erről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatott minket korábban, de Farkas Károly szakértővel, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökével is beszéltünk erről már a múltban.

Komárom-Esztergomban is gyakoriak a rolleres balesetek

Korábban kiderült, hogy megduplázódott az elektromos rollerrel történt balesetek száma Komárom-Esztergomban. Van olyan kórház, ahol csak idén több száz gyereket láttak már el ez miatt. A kétkerekű jármű ütközésekről és esésekről a Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot is megkérdeztük, akik többek között azt is elmondták, hogy a legtöbb esetben nem is volt másik jármű a szerencsétlenségnél.

A nyár folyamán egy kisgyerekkel történt ijesztő eset Dorogon, akit elütöttek, és akihez mentőhelikoptert is kellet riasztani. A rollerező 13 éves fiú egy autó elé hajtott.

De sajnos olyan is volt, hogy tragédiával ért véget egy rollerezés, erről itt számoltunk be:

Ha ezeket betartod, elkerülheted a balesetet

Íme néhány jó tanács az Országos Mentőszolgálattól, amiket érdemes betartani, ha nem akarsz te is balesetet szenvedni:

  • Mindig hordjunk védőfelszerelést, mivel az ilyen ütközéseknél gyakoriak a fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák!
  • A rolleren egyszerre csak 1 ember közlekedjen! Egy eszközön többen rollerezni rendkívül veszélyes.
  • Néhány elektromos roller már igen nagy sebességgel képes közlekedni. Ezért különösen fontos, hogy a közlekedési szabályokat betartva, a közlekedés többi résztvevőjére is ügyelve, körültekintően közlekedjetek.
  • A fülhallgatók viselése, a hangos zenehallgatás nagyon veszélyes rollerezés közben. Amellett, hogy elvonja a figyelmet, azt is megakadályozza, hogy potenciális veszélyforrásokat észlelj, például egy szirénázó mentőautó közeledését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu