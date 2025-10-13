Súlyos rollerbaleset történt, motoros és kiskorú is megsérült az esetben +fotók

De egy másik friss eset is az ilyen esetekre hívja fel a figyelmet.

Újabb rollerbaleset történt, ezúttal súlyos sérültek is voltak

A bpiautosok.hu oldalán megjelent cikk szerint komoly sérüléssel járó rollerbaleset történt a minap Szombathelyen, amikor egy Yamaha motorkerékpár hátsó kerekének nekiütközött egy járdáról érkező roller a kijelölt gyalogátkelőhelynél.

A kiskorú rolleres egy nagy bokor takarásából hajtott le a járdáról a gyalogátkelőhelyre, miközben nem viselt bukósisakot. A járműve a motor oldalának csapódott, felborítva a Yamahát. A motoros az esés során láb- és mellkasi sérüléseket szenvedett, a fiatal rolleres is megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Az esetről fotók is készültek, ezeket ezen a linken lehet megtekinteni.

A szabályok szerint elektromos rollerrel tilos a járdán haladni, ahol az gyalogosokat vagy más közlekedőket veszélyeztethet!

De pontosan milyen szabályok vonatkoznak az e-rolleresekre? Erről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatott minket korábban, de Farkas Károly szakértővel, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökével is beszéltünk erről már a múltban.