Súlyos rollerbaleset történt, motoros és kiskorú is megsérült az esetben +fotók
Komoly sérüléssel végződött egy roller és egy motorkerékpár ütközése. A rollerbalesetben a motoros és a kiskorú rolleres is megsérült, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
Sajnos ahogy teret hódítottak az elektromos rollerek, úgy történnek egyre gyakrabban rollerbalesetek is a hazai utakon, különösen a városi forgalomban, ahol a gyalogosok, kerékpárosok és motorosok is osztoznak a közterületeken. Ilyenkor a szabálytalan közlekedés és a védőfelszerelés hiánya komoly sérülésekhez vezethet.
A minap egy ilyen rolleres ütközés videója járta be az internetet, amelyen jól látható, ahogyan egy 18 éves fiú az elsőbbség tábla ellenére megállás nélkül bele hajt a kereszteződésbe, ahonnan természetesen jött is egy autó, ami oldalról szépen bele is száguldott.
De egy másik friss eset is az ilyen esetekre hívja fel a figyelmet.
Újabb rollerbaleset történt, ezúttal súlyos sérültek is voltak
A bpiautosok.hu oldalán megjelent cikk szerint komoly sérüléssel járó rollerbaleset történt a minap Szombathelyen, amikor egy Yamaha motorkerékpár hátsó kerekének nekiütközött egy járdáról érkező roller a kijelölt gyalogátkelőhelynél.
A kiskorú rolleres egy nagy bokor takarásából hajtott le a járdáról a gyalogátkelőhelyre, miközben nem viselt bukósisakot. A járműve a motor oldalának csapódott, felborítva a Yamahát. A motoros az esés során láb- és mellkasi sérüléseket szenvedett, a fiatal rolleres is megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A szabályok szerint elektromos rollerrel tilos a járdán haladni, ahol az gyalogosokat vagy más közlekedőket veszélyeztethet!
De pontosan milyen szabályok vonatkoznak az e-rolleresekre? Erről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatott minket korábban, de Farkas Károly szakértővel, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökével is beszéltünk erről már a múltban.
Komárom-Esztergomban is gyakoriak a rolleres balesetek
Korábban kiderült, hogy megduplázódott az elektromos rollerrel történt balesetek száma Komárom-Esztergomban. Van olyan kórház, ahol csak idén több száz gyereket láttak már el ez miatt. A kétkerekű jármű ütközésekről és esésekről a Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot is megkérdeztük, akik többek között azt is elmondták, hogy a legtöbb esetben nem is volt másik jármű a szerencsétlenségnél.
A nyár folyamán egy kisgyerekkel történt ijesztő eset Dorogon, akit elütöttek, és akihez mentőhelikoptert is kellet riasztani. A rollerező 13 éves fiú egy autó elé hajtott.
De sajnos olyan is volt, hogy tragédiával ért véget egy rollerezés, erről itt számoltunk be:
Ha ezeket betartod, elkerülheted a balesetet
Íme néhány jó tanács az Országos Mentőszolgálattól, amiket érdemes betartani, ha nem akarsz te is balesetet szenvedni:
- Mindig hordjunk védőfelszerelést, mivel az ilyen ütközéseknél gyakoriak a fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák!
- A rolleren egyszerre csak 1 ember közlekedjen! Egy eszközön többen rollerezni rendkívül veszélyes.
- Néhány elektromos roller már igen nagy sebességgel képes közlekedni. Ezért különösen fontos, hogy a közlekedési szabályokat betartva, a közlekedés többi résztvevőjére is ügyelve, körültekintően közlekedjetek.
- A fülhallgatók viselése, a hangos zenehallgatás nagyon veszélyes rollerezés közben. Amellett, hogy elvonja a figyelmet, azt is megakadályozza, hogy potenciális veszélyforrásokat észlelj, például egy szirénázó mentőautó közeledését.
