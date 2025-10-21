október 21., kedd

Razzia

20 perce

TOP50-es bűnözőt fogtak a készenlétisek, videón a rajtaütés

Címkék#drog#DELTA Program#rendőrségi razzia

Egy nagyszabású akció eredményeként újabb körözött személyt sikerült elfogni. A rendőrségi razzia keretein belül az országos TOP 50-es körözési listán szereplő férfi is rendőrkézre került.

Kemma.hu

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának célkörözési egysége elfogta azt a férfit, aki a rendőrség TOP 50-es körözési listáján is szerepelt. A rendőrségi razzia során a nehézsúlyú drogdílert bilincsben vitték el, ezzel újabb sikeres akciót zártak a hatóságok.

A rendőrségi razzia sikeres volt: elfogták a nehézsúlyú drogdílert
A rendőrségi razzia sikeres volt: elfogták a nehézsúlyú drogdílert
Fotó: Nni nni / Forrás: Horváth Laci/Facebook

Sikeres rendőrségi razzia

A hatóságok már korábban jelezték, hogy a hajtóvadászat új szakaszba lép, és a mostani akció is ezt bizonyítja – áll Horvát Laci Facebook posztjában. A rajtaütésről a videó a kommentek között megtekinthető.

Dübörög vármegyénkben a DELTA Program

Gőzerővel pörög a drog és a kábítószer elleni harc Magyarországon. Az emiatt létrehozott DELTA program keretében már megannyi terjesztőre és fogyasztóra csaptak le a rendőrök az elmúlt hónapokban. Nemrég például a rendőrök kivonták a forgalomból azt a kristálydílert, aki éveken át árulta a kábítószert Tatán élő fiataloknak, de egy nap alatt három kábítószer-terjesztőt fogtak el az egyenruhások Tatabányán is az elmúlt hetekben.

A Komáromi Rendőrkapitányság munkatársai a DELTA Program keretében végzett ellenőrzés során egy 35 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akinél csaknem fél kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. A férfi drogtesztje is pozitív eredményt mutatott, a rendőrség kábítószer-kereskedelem és birtoklás miatt indított ellene eljárást. Külföldről hozta be Magyarországra a kábítószert az a 35 éves férfi, akit a komáromi nyomozók egy régi határátkelőnél fogtak el. Október 8-án este a Komáromi Rendőrkapitányság rendőrei a DELTA Program részeként közúti ellenőrzést hajtottak végre, amikor igazoltattak egy személyautót. A jármű átvizsgálása során 22,8 gramm zöld növényi törmeléket – feltehetően kannabiszt –, valamint 400,8 gramm kristályos állagú, kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök.

 

