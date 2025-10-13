1 órája
Rendőrségi kamera buktatta le a szabálytalan autóst Tatabányán: videón a balesetveszélyes manőver
Egy sofőr Tatabányán figyelmen kívül hagyta a piros jelzést, és balra kanyarodva áthaladt a forgalmas főúton, balesetveszélyes helyzetet teremtve. A szabályszegést egy rendőrségi kamera rögzítette.
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amely egy közlekedési szabályszegést rögzített. Mint az a videón látható, már rég pirosra váltott a közlekedési lámpa, amikor egy autós mégis áthaladt rajta Tatabányán, balra kanyarodva a forgalmas főúton. A manőver nemcsak szabálytalan, hanem rendkívül veszélyes is volt – különösen a csúcsforgalomban. A teljes eseményt egy rendőrségi kamera rögzítette.
Ezt vette fel a rendőrségi kamera
A rendőrség közlése szerint a sofőr biztonságosan meg tudott volna állni, mégis a tilos jelzésen haladt át. Az eset jól mutatja, hogy a közlekedési szabályokat nem csupán akkor kell betartani, amikor rendőrautót látunk a közelben, hanem mindig, hiszen a baj bármikor megtörténhet.
A jogsértés következménye ezúttal 80 ezer forintos közigazgatási bírság és 8 előéleti pont lett. A rendőrnek ilyen esetben nincs mérlegelési lehetősége, így figyelmeztetés sem adható.
A hatóság felhívja a figyelmet: 18 pont elérése után a vezetői engedélyt bevonják, ezért minden közlekedőnek érdemes komolyan venni a szabályokat
Már ezektől is biztonságosabb lett a város
Mint azt korábban már megírtuk, egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő kamerák és dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A gyorshajtók kiszűrése érdekében legutóbb például három új trafiboxot helyeztek ki Tatabányán.
Biztonságosabb lett Tatabánya: új trafiboxok kerültek ki a városba
Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt.
4 új kamerás sebességmérőt tesztelnek a 10-es útnál, itt lehet velük találkozni
De Nyergesújfalun is több helyen is tesztelés alatt van új, kamerás sebességmérő. Mint kiderült, az alábbi szakaszokon lehet velük találkozni:
- Óvoda utca – 10-es főút sarkán
- Idősek otthonánál – rendőrség közelében - a 10-es főúton
- Városháza – zeneiskola – gimnázium körzetében
- Munkácsy – liget – Kazinczy utcák kereszteződésénél