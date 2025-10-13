Rendőrségi kamera buktatta le a szabálytalan autóst Tatabányán: videón a balesetveszélyes manőver

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amely egy közlekedési szabályszegést rögzített. Mint az a videón látható, már rég pirosra váltott a közlekedési lámpa, amikor egy autós mégis áthaladt rajta Tatabányán, balra kanyarodva a forgalmas főúton. A manőver nemcsak szabálytalan, hanem rendkívül veszélyes is volt – különösen a csúcsforgalomban. A teljes eseményt egy rendőrségi kamera rögzítette.

Rendőrségi kamera buktatta le a tatabányai szabályszegőt

Forrás: KEM rendőrség

Ezt vette fel a rendőrségi kamera

A rendőrség közlése szerint a sofőr biztonságosan meg tudott volna állni, mégis a tilos jelzésen haladt át. Az eset jól mutatja, hogy a közlekedési szabályokat nem csupán akkor kell betartani, amikor rendőrautót látunk a közelben, hanem mindig, hiszen a baj bármikor megtörténhet.

A jogsértés következménye ezúttal 80 ezer forintos közigazgatási bírság és 8 előéleti pont lett. A rendőrnek ilyen esetben nincs mérlegelési lehetősége, így figyelmeztetés sem adható.

A hatóság felhívja a figyelmet: 18 pont elérése után a vezetői engedélyt bevonják, ezért minden közlekedőnek érdemes komolyan venni a szabályokat

Már ezektől is biztonságosabb lett a város

Mint azt korábban már megírtuk, egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő kamerák és dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A gyorshajtók kiszűrése érdekében legutóbb például három új trafiboxot helyeztek ki Tatabányán.