október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felvétel

2 órája

Rendőrségi kamera buktatta le a szabálytalan autóst Tatabányán: videón a balesetveszélyes manőver

Címkék#rendőrség#autósok#közlekedés#piros lámpa#szabálysértés

Egy sofőr Tatabányán figyelmen kívül hagyta a piros jelzést, és balra kanyarodva áthaladt a forgalmas főúton, balesetveszélyes helyzetet teremtve. A szabályszegést egy rendőrségi kamera rögzítette.

Milány Botond

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amely egy közlekedési szabályszegést rögzített. Mint az a videón látható, már rég pirosra váltott a közlekedési lámpa, amikor egy autós mégis áthaladt rajta Tatabányán, balra kanyarodva a forgalmas főúton. A manőver nemcsak szabálytalan, hanem rendkívül veszélyes is volt – különösen a csúcsforgalomban. A teljes eseményt egy rendőrségi kamera rögzítette.

rendőrségi kamera
Rendőrségi kamera buktatta le a tatabányai szabályszegőt
Forrás: KEM rendőrség

Ezt vette fel a rendőrségi kamera

A rendőrség közlése szerint a sofőr biztonságosan meg tudott volna állni, mégis a tilos jelzésen haladt át. Az eset jól mutatja, hogy a közlekedési szabályokat nem csupán akkor kell betartani, amikor rendőrautót látunk a közelben, hanem mindig, hiszen a baj bármikor megtörténhet.

A jogsértés következménye ezúttal 80 ezer forintos közigazgatási bírság és 8 előéleti pont lett. A rendőrnek ilyen esetben nincs mérlegelési lehetősége, így figyelmeztetés sem adható.

A hatóság felhívja a figyelmet: 18 pont elérése után a vezetői engedélyt bevonják, ezért minden közlekedőnek érdemes komolyan venni a szabályokat

Már ezektől is biztonságosabb lett a város

Mint azt korábban már megírtuk, egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő kamerák és dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A gyorshajtók kiszűrése érdekében legutóbb például három új trafiboxot helyeztek ki Tatabányán. 

Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt.

De Nyergesújfalun is több helyen is tesztelés alatt van új, kamerás sebességmérő. Mint kiderült, az alábbi szakaszokon lehet velük találkozni:

  1. Óvoda utca – 10-es főút sarkán 
  2. Idősek otthonánál – rendőrség közelében - a 10-es főúton
  3. Városháza – zeneiskola – gimnázium körzetében
  4. Munkácsy – liget – Kazinczy utcák kereszteződésénél

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu