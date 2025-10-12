1 órája
Rejtélyes holttestek nyomában, harminc éves titkokat rejtett a föld
Három évtizede húzódó titkokat őriz Komárom-Esztergom vármegye: az elmúlt 30 évben tizennyolc ember maradványaira bukkantak úgy, hogy máig nem tudni, kik voltak ők. A rejtélyes holttestek azóta is foglalkoztatják a helyieket.
Az elmúlt harminc évben tizennyolc azonosítatlan, rejtélyes holttestre bukkantak Komárom-Esztergom vármegyében – olyan emberekre, akiknek kiléte mind a mai napig ismeretlen. Néhányukat a Duna vetette partra, másokat erdők, külterületek vagy út menti árkok rejtekében találtak meg. Volt, akiből csak a csontváz, vagy épp egy koponya maradt, és olyan is akadt, akinek torzóját sodorta partra a folyó.
A rendőrség nyilvános adatai alapján a tizennyolc azonosítatlan személy közül tizennégy férfi és négy nő kiléte maradt rejtély. A legtöbb eset Tatabánya térségében történt, ahol négy ismeretlen holttestet találtak az elmúlt évtizedekben. Komáromban és Esztergomban három-három, Ácson kettő, míg Tata, Dorog, Kocs, Neszmély, Almásfüzítő és Kisbér környékén egy-egy esetben került elő azonosítatlan holttest.
Rejtélyes holttest a Dunában
A megtalálások körülményei rendkívül változatosak: sokan víz közelében, különösen a Duna mentén kerültek elő, de előfordult, hogy egy erdőben, út mentén vagy elhagyatott épület mögött bukkantak rájuk. Volt, aki évekig feküdt a természetben, mire valaki észrevette, más esetben pedig csak csontvázrészletek vagy koponyák maradtak meg. Az ismeretlen személyek között több idős, hajléktalan férfi is lehetett, de akadt köztük fiatal nő, akinek maradványait a szakértők szerint már több mint húsz éve rejtette a föld.
Fej és végtagok nélkül
A legrejtélyesebb ügyek közé tartozik az ács-vaspusztai torzó, amelyet 2017-ben sodort partra a Duna: a fej és a végtagok hiányoztak, a test egy részén daganatos elváltozásokat találtak, mégsem sikerült kideríteni, ki volt az áldozat. Szintén sok kérdést vet fel a komáromi eset, amikor egy, feltehetően közel-keleti férfi holttestét emelték ki a folyóból, nála több ezer dollárral és arab nyelvű iratokkal.
A hatóság minden esetben elvégzi a szükséges vizsgálatokat – ujjlenyomat, DNS-elemzés, orvosszakértői azonosítás –, ám ha nincs kivel összevetni az adatokat, a személyazonosság gyakran örökre rejtély marad. A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik eltűnt hozzátartozójukra ismerhetnek az ismertetőjegyek vagy a megtalálás körülményei alapján.