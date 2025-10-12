október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtélyes

1 órája

Rejtélyes holttestek nyomában, harminc éves titkokat rejtett a föld

Címkék#Duna#rendőrség#holttest#partra#azonosítatlan#adatok

Három évtizede húzódó titkokat őriz Komárom-Esztergom vármegye: az elmúlt 30 évben tizennyolc ember maradványaira bukkantak úgy, hogy máig nem tudni, kik voltak ők. A rejtélyes holttestek azóta is foglalkoztatják a helyieket.

Kemma.hu

Az elmúlt harminc évben tizennyolc azonosítatlan, rejtélyes holttestre bukkantak Komárom-Esztergom vármegyében – olyan emberekre, akiknek kiléte mind a mai napig ismeretlen. Néhányukat a Duna vetette partra, másokat erdők, külterületek vagy út menti árkok rejtekében találtak meg. Volt, akiből csak a csontváz, vagy épp egy koponya maradt, és olyan is akadt, akinek torzóját sodorta partra a folyó.

Három évtizede húzódó titkokat őriz Komárom-Esztergom vármegye: az elmúlt 30 évben tizennyolc ember maradványaira bukkantak úgy, hogy máig nem tudni, kik voltak ők. Rejtélyes holttest
Az elmúlt 30 évben 18 rejtélyes holttestet találtak Komárom-Esztergomban
Fotó: PeopleVideos

A rendőrség nyilvános adatai alapján a tizennyolc azonosítatlan személy közül tizennégy férfi és négy nő kiléte maradt rejtély. A legtöbb eset Tatabánya térségében történt, ahol négy ismeretlen holttestet találtak az elmúlt évtizedekben. Komáromban és Esztergomban három-három, Ácson kettő, míg Tata, Dorog, Kocs, Neszmély, Almásfüzítő és Kisbér környékén egy-egy esetben került elő azonosítatlan holttest.

Rejtélyes holttest a Dunában

A megtalálások körülményei rendkívül változatosak: sokan víz közelében, különösen a Duna mentén kerültek elő, de előfordult, hogy egy erdőben, út mentén vagy elhagyatott épület mögött bukkantak rájuk. Volt, aki évekig feküdt a természetben, mire valaki észrevette, más esetben pedig csak csontvázrészletek vagy koponyák maradtak meg. Az ismeretlen személyek között több idős, hajléktalan férfi is lehetett, de akadt köztük fiatal nő, akinek maradványait a szakértők szerint már több mint húsz éve rejtette a föld.

Fej és végtagok nélkül

A legrejtélyesebb ügyek közé tartozik az ács-vaspusztai torzó, amelyet 2017-ben sodort partra a Duna: a fej és a végtagok hiányoztak, a test egy részén daganatos elváltozásokat találtak, mégsem sikerült kideríteni, ki volt az áldozat. Szintén sok kérdést vet fel a komáromi eset, amikor egy, feltehetően közel-keleti férfi holttestét emelték ki a folyóból, nála több ezer dollárral és arab nyelvű iratokkal.

A hatóság minden esetben elvégzi a szükséges vizsgálatokat – ujjlenyomat, DNS-elemzés, orvosszakértői azonosítás –, ám ha nincs kivel összevetni az adatokat, a személyazonosság gyakran örökre rejtély marad. A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik eltűnt hozzátartozójukra ismerhetnek az ismertetőjegyek vagy a megtalálás körülményei alapján.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu