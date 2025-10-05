október 5., vasárnap

1 órája

Rendőrségi akcióval indul a hét – sokaknak kellemetlen meglepetésben lehet részük

Címkék#autósok#rendőri ellenőrzés#razzia

Megismétli a rendőrség az országos ellenőrési programját. A Roadpol októberben is érkezik, ellepik az utakat a rendőrök. Elárulták, mit fognak ellenőrizni a razzia során.

Kemma.hu

Katasztrofális a közlekedésbiztonsági morál hazánkban, erre jutott a rendőrség a legutóbbi, szeptemberi ellenőrzési akcióján a Roadpol programon belül. Rengeteg sofőr mobilozik vezetés közben és a biztonsági öv használatát is mellőzik. Ezért ismét razzia lesz az utakon, köztük vármegyénkben is lesz rendőri ellenőrzés.

Elárulták, mit fognak ellenőrizni a razzia során.
A Roadpol októberben is érkezik, razzia lesz az utakon
Forrás: 24 Óra

Rendőrségi razzia az utakon: ez az eredmény

A szeptemberi országos adatokat tekintve elképesztő, mi megy az utakon. A rendőrség tájékoztatása szerint Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napokon belül összesen 29310 járművezetőt ellenőriztek országosan. 

  • 1682 esetben volt mobil vezetés közben, 
  • 14 alkalommal navigációs eszköz,
  •  2-szer egyéb kommunikációs készülék használata,
  • 71 alkalommal pedig más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások. 
  • 8158 emberrel szemben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt  intézkedtek.

Komárom-Esztergom vármegyében ezek a számok voltak:

  • Több mint 700 ellenőrzött járművezető
  • 58 intézkedés menet közbeni mobiltelefon használat miatt
  • 164 intézkedés biztonsági öv használatának elmulasztása miatt
  • 96 intézkedés egyéb jogsértés kapcsán
  • 4 körözött személy elfogása

Rendőrrel lesz tele Komárom-Esztergom vármegye

A rendőrök 2025. október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel megismétlik a országos razziát, írta a police.hu. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. 

