Rendőrségi akcióval indul a hét – sokaknak kellemetlen meglepetésben lehet részük

Katasztrofális a közlekedésbiztonsági morál hazánkban, erre jutott a rendőrség a legutóbbi, szeptemberi ellenőrzési akcióján a Roadpol programon belül. Rengeteg sofőr mobilozik vezetés közben és a biztonsági öv használatát is mellőzik. Ezért ismét razzia lesz az utakon, köztük vármegyénkben is lesz rendőri ellenőrzés.

A Roadpol októberben is érkezik, razzia lesz az utakon

Forrás: 24 Óra

Rendőrségi razzia az utakon: ez az eredmény

A szeptemberi országos adatokat tekintve elképesztő, mi megy az utakon. A rendőrség tájékoztatása szerint Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napokon belül összesen 29310 járművezetőt ellenőriztek országosan.