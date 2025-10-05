1 órája
Rendőrségi akcióval indul a hét – sokaknak kellemetlen meglepetésben lehet részük
Megismétli a rendőrség az országos ellenőrési programját. A Roadpol októberben is érkezik, ellepik az utakat a rendőrök. Elárulták, mit fognak ellenőrizni a razzia során.
Katasztrofális a közlekedésbiztonsági morál hazánkban, erre jutott a rendőrség a legutóbbi, szeptemberi ellenőrzési akcióján a Roadpol programon belül. Rengeteg sofőr mobilozik vezetés közben és a biztonsági öv használatát is mellőzik. Ezért ismét razzia lesz az utakon, köztük vármegyénkben is lesz rendőri ellenőrzés.
Rendőrségi razzia az utakon: ez az eredmény
A szeptemberi országos adatokat tekintve elképesztő, mi megy az utakon. A rendőrség tájékoztatása szerint Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napokon belül összesen 29310 járművezetőt ellenőriztek országosan.
- 1682 esetben volt mobil vezetés közben,
- 14 alkalommal navigációs eszköz,
- 2-szer egyéb kommunikációs készülék használata,
- 71 alkalommal pedig más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások.
- 8158 emberrel szemben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt intézkedtek.
Komárom-Esztergom vármegyében ezek a számok voltak:
- Több mint 700 ellenőrzött járművezető
- 58 intézkedés menet közbeni mobiltelefon használat miatt
- 164 intézkedés biztonsági öv használatának elmulasztása miatt
- 96 intézkedés egyéb jogsértés kapcsán
- 4 körözött személy elfogása
Rendőrrel lesz tele Komárom-Esztergom vármegye
A rendőrök 2025. október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel megismétlik a országos razziát, írta a police.hu. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.