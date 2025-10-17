Döbbenetes képeken a drograzzia: zacskókban állt a pervitin

Egy újabb razzia borzolta a kedélyeket a térségben, ezúttal a határ túloldalán, Csallóközaranyoson csaptak le a rendőrök. A kommandósok összehangolt akciója látványos eredményekkel járt.

Razzia zajlott Csallóközaranyoson: a rendőrök drogokat, fegyvereket és készpénzt is lefoglaltak az akció során

Forrás: parameter.sk

Fegyvereket és pervitint találtak a razzia során

Szerda este, 19:40 körül nagyszabású rendőri művelet zajlott le a Komáromi járásban található Csallóközaranyoson – számolt be róla a parameter.sk. A hatóságok több helyszínen csaptak le, házkutatásokat tartottak, melyek során két személyt őrizetbe is vettek. Nem hivatalos információk szerint pervitint, vagyis kristályos metamfetamint is találtak, méghozzá jelentős mennyiségben – több zacskóval egy gépjárműben, illetve lakóépületekben. Emellett készpénz és fegyverek is előkerültek. A bevetés egy hosszabb nyomozás eredménye lehetett, a rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt.

Nem először csaptak le a hatóságok az elmúlt időben

A közelmúltban a magyar oldalon is sor került hasonló akciókra. Szeptember 11-én például a tatai rendőrök egyetlen nap alatt hat körözött személyt fogtak el. Volt, aki családtagját bántalmazta, míg mások pénzbírság megfizetése helyett a letartóztatást "választották".