Döbbenetes képeken a drograzzia: zacskókban állt a pervitin
Egyre gyakoribbak a nagyszabású rendőri akciók a térségben, ezúttal a határ túloldalán csaptak le a hatóságok. A razzia során kábítószert, készpénzt és fegyvereket is lefoglaltak Csallóközaranyoson.
Több embert is őrizetbe vettek a Komáromi Járásban
Egy újabb razzia borzolta a kedélyeket a térségben, ezúttal a határ túloldalán, Csallóközaranyoson csaptak le a rendőrök. A kommandósok összehangolt akciója látványos eredményekkel járt.
Fegyvereket és pervitint találtak a razzia során
Szerda este, 19:40 körül nagyszabású rendőri művelet zajlott le a Komáromi járásban található Csallóközaranyoson – számolt be róla a parameter.sk. A hatóságok több helyszínen csaptak le, házkutatásokat tartottak, melyek során két személyt őrizetbe is vettek. Nem hivatalos információk szerint pervitint, vagyis kristályos metamfetamint is találtak, méghozzá jelentős mennyiségben – több zacskóval egy gépjárműben, illetve lakóépületekben. Emellett készpénz és fegyverek is előkerültek. A bevetés egy hosszabb nyomozás eredménye lehetett, a rendőrség további részleteket egyelőre nem közölt.
Nem először csaptak le a hatóságok az elmúlt időben
A közelmúltban a magyar oldalon is sor került hasonló akciókra. Szeptember 11-én például a tatai rendőrök egyetlen nap alatt hat körözött személyt fogtak el. Volt, aki családtagját bántalmazta, míg mások pénzbírság megfizetése helyett a letartóztatást "választották".
Rendőri razzia Tatán: testvérével tett szörnyűséget, azonnal bilincsbe verték
Esztergomban is eredményes volt a razzia
Szeptember elején az esztergomi rendőrök is több körözött személyt vettek őrizetbe. A legnagyobb összegű elmaradt büntetés egy 572 ezer forintos bírság volt, amit szintén letöltendő szabadságvesztéssel váltottak ki az intézkedő egyenruhások.
