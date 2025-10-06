Súlyos rablás Tatabányán: fejbe ütötték a biztonsági őrt, majd elmenekültek

A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság rablás bűntette miatt börtönbüntetésre ítélte azt a férfit és nőt, akik 2023 májusában a tatabányai áruházban követtek el bűncselekményt. A bíróság döntése értelmében a férfi és a nő különböző mértékű szabadságvesztést kapott, emellett kártérítési kötelezettséget is róttak rájuk.

Bíróság előtt felel rablást elkövetett pár

Fotó: Matt Gush / Forrás: Shutterstock

A rablás részletei

A vádirat szerint az elkövetők a bevásárlókocsiba rejtették a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál csak részben fizettek. Az áruvédelmi kapu jelzett, és a biztonsági őr megpróbálta feltartóztatni a párost. Ekkor a férfi a lopott termékek megtartása érdekében a biztonsági őrt fejbe ütötte, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A pár ezután a lopott árukkal távozott, a bíróság pedig a férfit 3 év 3 hónap, a nőt 2 év – végrehajtásában 4 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte, valamint kártérítésre kötelezte őket.

