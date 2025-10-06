október 6., hétfő

Vádirat

1 órája

Súlyos rablás Tatabányán: fejbe ütötték a biztonsági őrt, majd elmenekültek

Címkék#Tatabányai Járási Ügyészség#Tatabányai Járásbíróság#vádirat#rablás

Egy tatabányai áruházban történt rablás miatt ítélte el a bíróság egy férfit és élettársát. A rablás során a tolvajok nem riadtak vissza a biztonsági őr bántalmazásától sem.

Kemma.hu

A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság rablás bűntette miatt börtönbüntetésre ítélte azt a férfit és nőt, akik 2023 májusában a tatabányai áruházban követtek el bűncselekményt. A bíróság döntése értelmében a férfi és a nő különböző mértékű szabadságvesztést kapott, emellett kártérítési kötelezettséget is róttak rájuk.

Bíróság előtt felel rablást elkövetett pár
A rablás részletei

A vádirat szerint az elkövetők a bevásárlókocsiba rejtették a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál csak részben fizettek. Az áruvédelmi kapu jelzett, és a biztonsági őr megpróbálta feltartóztatni a párost. Ekkor a férfi a lopott termékek megtartása érdekében a biztonsági őrt fejbe ütötte, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A pár ezután a lopott árukkal távozott, a bíróság pedig a férfit 3 év 3 hónap, a nőt 2 év – végrehajtásában 4 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte, valamint kártérítésre kötelezte őket.

Rugdosta és eltörte barátnője bordáit egy férfi a tokodi dohányboltnál: a vádirat szerint egy büntetett előéletű férfi 2024. március 19-én délután 16 óra 20 körül Tokodon, egy közös italozást követően bántalmazta élettársát a dohánybolt előtt. A bíróság 2025. június 20. napján büntetővégzést hozott a testi sértés ügyében, mely nem vált jogerőssé, mivel a vádlott tárgyalás tartását kérte.

Kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Tatabányai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy bankfiókban szemelte ki idős áldozatát, majd követte és kirabolta. Az esetről videófelvétel is készült. A vádirat szerint a többszörösen visszaeső férfi április 1-jén egy oroszlányi bankfiókban figyelt fel egy 85 éves, mozgás korlátozott sértettre. Amikor az idős férfi elhagyta a bankot, az elkövető követte, majd egy lépcsőház bejáratánál megragadta a vállán lévő táskát, és abból kivette a pénztárcát. A tárcából 19 ezer forintot lopott el. A nyomozás során a rendőrség 12 ezer forint készpénzt lefoglalt tőle, amelyet visszaadtak a sértettnek.

 

