1 órája
Súlyos rablás Tatabányán: fejbe ütötték a biztonsági őrt, majd elmenekültek
Egy tatabányai áruházban történt rablás miatt ítélte el a bíróság egy férfit és élettársát. A rablás során a tolvajok nem riadtak vissza a biztonsági őr bántalmazásától sem.
A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság rablás bűntette miatt börtönbüntetésre ítélte azt a férfit és nőt, akik 2023 májusában a tatabányai áruházban követtek el bűncselekményt. A bíróság döntése értelmében a férfi és a nő különböző mértékű szabadságvesztést kapott, emellett kártérítési kötelezettséget is róttak rájuk.
A rablás részletei
A vádirat szerint az elkövetők a bevásárlókocsiba rejtették a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál csak részben fizettek. Az áruvédelmi kapu jelzett, és a biztonsági őr megpróbálta feltartóztatni a párost. Ekkor a férfi a lopott termékek megtartása érdekében a biztonsági őrt fejbe ütötte, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A pár ezután a lopott árukkal távozott, a bíróság pedig a férfit 3 év 3 hónap, a nőt 2 év – végrehajtásában 4 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte, valamint kártérítésre kötelezte őket.
