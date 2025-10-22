Menekülni próbált, de hiába: egy nap sem kellett, hogy elkapják a tatai rablót

Egyre gyakrabban számolunk be erőszakos bűncselekményekről a vármegyében – most egy tatai rablás végződött szerencsére gyors rendőri intézkedéssel. A tettes nem élvezhette sokáig zsákmányát, ugyanis egy napon belül kézre került.

A tatai rablás után a rendőrök egy napon belül elfogták az elkövetőt

Forrás: police.hu

Rablás közben ütötte meg az áldozatát

A rendőrség tájékoztatása szerint október 13-án a tatai vasútállomáson egy 20 éves férfi előbb kikapta egy másik férfi zsebéből a mobilját, majd mikor az visszakérte a készüléket, a támadó fenyegetőzni kezdett és többször meg is ütötte. A zsákmánnyal ezután elmenekült. A helyi rendőrök a térfigyelő kamerák felvétele alapján hamar beazonosították az elkövetőt, akit korábbról már jól ismertek.

Ismerték a nyomozók: korábban is lopott

A tettes, V. A. nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. Nem sokkal korábban egy lépcsőházból lopott el egy elektromos rollert, korábban pedig két egymáshoz lezárt rollert próbált meg eltulajdonítani – kevés sikerrel. A rendőrök már másnap elfogták és őrizetbe vették. A mobiltelefont visszaszolgáltatták jogos tulajdonosának.

Tatabányai ügy: rablás egy idős férfi ellen

A térségben nem ez az egyetlen rablásos eset, amely a közelmúltban a bíróság elé került. Október elején két férfi egy mozgásában korlátozott idős embert támadott meg Tatabányán. A sértettet megverték, elvették személyes tárgyait – köztük a karóráját, gyűrűjét, sőt még a járókeretét is. Az elkövetőket hat év hat hónap fegyházra ítélték, egyikük már meg is kezdte a büntetését.