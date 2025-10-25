október 25., szombat

Bűntény

1 órája

Éjszakai rablás Komáromban: padon ülő férfit vert meg és fosztott ki a támadó

A Komáromi Járásbíróság rablás bűntette ügyében tart előkészítő ülést október utolsó hetében. A vádirat szerint a vádlott ittas állapotban támadt meg egy férfit a Rüdiger-tó mellett. Mondjuk, hogy történt pontosan a rablás Komáromban.

Milány Botond

A Komáromi Járásbíróság október 28-án, kedden tart előkészítő ülést egy súlyos rablási ügyben, amelyben a vádlott erőszakos módon, a komáromi Rüdiger-tó melletti parkban támadt rá egy férfira, és rabolta őt ki, miközben meg is verte. Mondjuk, hogy zajlott pontosan a rablás Komáromban.

Rendőrség, sziréna, m1-es baleset rablás rablás Komáromban
Rablás Komáromban: részegen támadt áldozatára a rabló
Forrás: Getty Images/Illusztráció

Rablás Komáromban: részegen támadt az elkövető a parkban

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a mongol állampolgárságú férfi június 8-án, éjfél után nem sokkal részegen ment oda egy számára ismeretlen férfihoz, aki a Rüdiger-tó melletti parkban ült a padon. Pénzt kért tőle, és amikor az átadott neki ezerötszáz forintot, a vádlott még többet követelt.

Miután az illető nem akart újabb összeget adni, a rabló ököllel arcon ütötte, amitől a sértett a földre esett. A támadó ezután rátérdelt, majd kivette a zsebéből a mobiltelefonját, cigarettáját, bankkártyáját és iratait, mielőtt elmenekült a helyszínről. Az áldozat holmijai közül később csak a mobiltelefon nem került elő.

A bántalmazás következtében a férfi nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor az ütés és a dulakodás alkalmas volt nyolc napon túl gyógyuló sérülések okozására is. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje el a vádlottat rablás bűntette miatt, szabjon ki rá börtönbüntetést, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Gyakori a rablás Komárom-Esztergomban

Az elmúlt időszakban több rablásos esetről is beszámoltunk. Október 13-án például a tatai vasútállomáson történt az az eset, melyben egy 20 éves férfi előbb kikapta egy másik zsebéből a mobilját, majd mikor az visszakérte a készüléket, a támadó fenyegetőzni kezdett és többször meg is ütötte. A zsákmánnyal ezután elmenekült a rabló.

Egy esztergomi férfi hónapokig fosztogatta ugyanazt az áldozatot. Előbb a házába tört be, majd az utcán támadt rá maszkban, és vette el a pénzét.

De megrázó rablás történt a tatabányai mélygarázsnál is, ahol egy ülő, mozgásában korlátozott férfira támadt két ittas férfi – előbb ököllel ütötték, majd elvették a pulóverét, a gyűrűjét, a karóráját, végül még a járókeretét is magukkal vitték.

 

