Ítélet

20 perce

Rablás Komáromban: hűvösre kerül a férfi, aki részegen megverte és kifosztotta áldozatát

Elsőfokú ítélet született annak a férfinak az ügyében, aki rablás miatt állt bíróság elé Komáromban. A rablás során a vádlott éjszaka támadt meg egy férfit a Rüdiger-tó melletti parkban.

Kemma.hu

A Komáromi Járásbíróság ítéletet hirdetett abban az ügyben, amelyben egy mongol állampolgárságú férfit vontak felelősségre rablás és más bűncselekmények miatt. Az elkövető ittas állapotban támadt rá egy ismeretlen férfire, és a tettéért most börtönbüntetést kapott.

A rablás helyszíne
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

A komáromi rablás részletei

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, Dr. Horváth Sándor közölte, az ittas férfi 2025. június 8-án éjfél körül a komáromi Rüdiger-tó melletti parkban leült egy idegen férfi mellé, és pénzt kért tőle. A sértett 1500 forintot adott, de az elkövető nem elégedett meg ennyivel, és amikor nem kapott többet, ököllel arcon ütötte a férfit. A sértett a földre esett, ekkor a támadó rátérdelt, majd elvette a mobiltelefonját, cigarettáját, bankkártyáját és lakcímkártyáját. A rablás után a tárgyak nagy részét eldobta, a telefont azonban magánál tartotta. A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, de az ütés alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is.

A rablás helyszíne a komáromi parkban
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

 

Az ügyészség indítványára a bíróság 3 év 10 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől való eltiltásra ítélte a férfit. Az ítélet nem jogerős, mivel az elkövető és védője fellebbezést nyújtott be.

Rablás Esztergomban

Egy esztergomi férfi hónapokig fosztogatta ugyanazt az áldozatot – előbb a házába tört be, majd az utcán támadt rá maszkban, és elvette a pénzét. A hatóságok szerint a többszörösen büntetett előéletű vádlott brutálisan bántalmazta is ismerősét. A rablást ráadásul többször is elkövette a hónapok alatt. Az ügy további részleteiről itt írtunk.

 

