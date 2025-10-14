Döbbenetes rablás Esztergomban: előbb betört áldozatához, majd az utcán is megverte és kirabolta

Rablás Esztergomban: maszkban támadt áldozatára az elkövető

A történet hónapokkal később, 2024 februárjában vett még súlyosabb fordulatot. A vádirat szerint a férfi szürke maszkot viselve szemből lépett oda az utcán hazafelé tartó ugyanahhoz az áldozathoz, akit korábban már kifosztott.

Pénzt követelt, de amikor a sértett nemet mondott, a férfi nagy erővel meglökte, amitől a férfi elesett. Ezután többször ököllel megütötte a fejét, majd kivette a zsebéből a pénztárcáját. A tárcában 109 ezer 500 forint készpénz és személyes iratok voltak, amelyeket a vádlott magával vitt, majd elmenekült.

A sértett repesztett fejsérülést és vérömlenyeket szenvedett, a bántalmazás pedig 8 napon túl gyógyuló sérülésre alkalmas volt – olvasható a vádiratban.

Súlyos ítélet is születhet

A férfi többszörösen büntetett előéletű, és az ügyészség szerint sorozatos, erőszakos bűncselekményeket követett el. A bíróság előtt most rablás bűntette és több más bűncselekmény miatt felel. A bíróság október 17-én, pénteken tanúkat hallgat meg, iratokat ismertet, perbeszédek hangzanak el, és akár ítéletet is születhet az ügyben.

Korábbi rablási ügyek a megyéből

Legutóbb Tatabányán történt hasonlóan brutális rablás, amelyről felvétel is készült. Ahogyan azt akkor megírtuk, a tatabányai mélygarázsnál ülő, mozgásában korlátozott férfira támadt két ittas férfi – előbb ököllel ütötték, majd elvették a pulóverét, a gyűrűjét, a karóráját, végül még a járókeretét is magukkal vitték.