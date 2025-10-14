október 14., kedd

Bűntény

2 órája

Döbbenetes rablás Esztergomban: előbb betört áldozatához, majd az utcán is megverte és kirabolta

Címkék#áldozat#betörés#tárgyalás#rablás

Egy esztergomi férfi hónapokig fosztogatta ugyanazt az áldozatot – előbb a házába tört be, majd az utcán támadt rá maszkban, és elvette a pénzét. A hatóságok szerint a többszörösen büntetett előéletű vádlott brutálisan bántalmazta is ismerősét. A rablást ráadásul többször is elkövette a hónapok alatt.

Kemma.hu

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a rablással vádolt férfi 2023 szeptemberében jelent meg a sértett Esztergom járásában lévő otthonánál. Kihasználta, hogy a tulajdonos nem volt otthon, és a bejárati ajtót benyomva jutott be az ingatlanba.

Vandalism,Concept.,Rear,View,Of,Disguised,Burglar,Entering,Enclosed,Property, thief, robber, robbery, rablás, lopás, betörés, tárgyalás
Rablás Esztergomban: maszkban támadt áldozatára az elkövető
Fotó: Prostock-studio / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Odabent négyezer-ötszáznyolcvan forint értékben vitt el különböző ingóságokat, majd elvitte az asztalon hagyott lakáskulcsot is. A kulcsot nem adta vissza – sőt, azzal még három alkalommal visszatért, és újabb betörések után további 20 ezer 545 forint értékben tárgyakat tulajdonított el. A sértett kára azóta sem térült meg.

Rablás Esztergomban: maszkban támadt áldozatára az elkövető

A történet hónapokkal később, 2024 februárjában vett még súlyosabb fordulatot. A vádirat szerint a férfi szürke maszkot viselve szemből lépett oda az utcán hazafelé tartó ugyanahhoz az áldozathoz, akit korábban már kifosztott.

Pénzt követelt, de amikor a sértett nemet mondott, a férfi nagy erővel meglökte, amitől a férfi elesett. Ezután többször ököllel megütötte a fejét, majd kivette a zsebéből a pénztárcáját. A tárcában 109 ezer 500 forint készpénz és személyes iratok voltak, amelyeket a vádlott magával vitt, majd elmenekült.

A sértett repesztett fejsérülést és vérömlenyeket szenvedett, a bántalmazás pedig 8 napon túl gyógyuló sérülésre alkalmas volt – olvasható a vádiratban.

Súlyos ítélet is születhet

A férfi többszörösen büntetett előéletű, és az ügyészség szerint sorozatos, erőszakos bűncselekményeket követett el. A bíróság előtt most rablás bűntette és több más bűncselekmény miatt felel. A bíróság október 17-én, pénteken tanúkat hallgat meg, iratokat ismertet, perbeszédek hangzanak el, és akár ítéletet is születhet az ügyben.

Korábbi rablási ügyek a megyéből

Legutóbb Tatabányán történt hasonlóan brutális rablás, amelyről felvétel is készült. Ahogyan azt akkor megírtuk, a tatabányai mélygarázsnál ülő, mozgásában korlátozott férfira támadt két ittas férfi – előbb ököllel ütötték, majd elvették a pulóverét, a gyűrűjét, a karóráját, végül még a járókeretét is magukkal vitték.

De egy nem mindennapi eset is napvilágot látott nemrég vármegyénkben, amikor az esztergomi nyomozók három embert – két férfit és egy nőt – fogtak el, akik hónapokon át jártak üzletekbe, hogy bolti lopás révén szerezzék meg megélhetésüket. A trió Veszprémtől Nyíregyházáig több városban is lecsapott, mindenhol ugyanazzal a jól bevált módszerrel.

 

