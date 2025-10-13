Elborult az agya: 20 ezer forintért lövöldözött az utcán egy férfi Tatabányán

A TEK-nek is közbe kellett lépnie

Az esetről már akkor is írtunk: a férfi nem sokkal a történtek után elmenekült, de a rendőrség gyorsan a nyomára bukkant. Mivel korábban is agresszíven lépett fel, a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei fogták el Biatorbágynál. Otthonában megtalálták és lefoglalták a támadás során használt gázpisztolyt is.

Ítélet született a tatabányai gázpisztolyos fenyegetőző ügyében

Mostanra pedig lezárult az ügy bírósági szakasza is. A Tatabányai Járásbíróság a férfit – aki már korábban is volt büntetve – 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A lefoglalt fegyvert és a lőszereket elkobozták. Az ítélet még nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyészség azonban elfogadta a döntést – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Nem ez az első hasonló eset a megyében

A hatóságok többször figyelmeztetnek rá, hogy még egy gáz-riasztó pisztoly is komoly sérüléseket okozhat. Emlékezetes, hogy korábban Ácson egy férfi gumilövedékkel lőtt fejre egy embert, aki súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és akár a látását is elveszíthette volna.