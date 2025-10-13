október 13., hétfő

Vádemelés

1 órája

Elborult az agya: 20 ezer forintért lövöldözött az utcán egy férfi Tatabányán

Egy mindössze 20 ezer forintos tartozás miatt fajult el a vita két férfi között Tatabányán. A konfliktus során előkerült egy gázpisztoly is, amelynek használatáért most börtönbüntetést szabott ki a bíróság.

Kemma.hu

Egy mindössze 20 ezer forintos tartozás miatt fajult el egy vita Tatabányán idén februárban. A helyszínen előkerült egy engedély nélkül tartott gázpisztoly is – most pedig megszületett az ítélet az ügyben.

Előbb megverte adósát és annak feleségét, majd egy gázpisztoly is előkerült. A TEK fogta el
Forrás:  Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Pénzkövetelésből fegyveres fenyegetés lett

A Tatabányai Járásbíróság szerint a férfi 2025. február 7-én a Szent György utcában találkozott össze ismerősével, aki a korábban kölcsönadott 20 ezer forintját kérte vissza. A vádlott azonban nem volt hajlandó fizetni, és amikor az ismerőse azzal fenyegetőzött, hogy otthonában keresi fel, a férfi előhúzta engedély nélkül tartott gáz-riasztó fegyverét. Előbb ráfogta az ismerősére, majd a levegőbe lőtt, később ismét ráirányította a fegyvert, sőt még meg is lökte, amitől az elesett. Egy járókelő látta az esetet és azonnal hívta a rendőrséget.

A TEK-nek is közbe kellett lépnie

Az esetről már akkor is írtunk: a férfi nem sokkal a történtek után elmenekült, de a rendőrség gyorsan a nyomára bukkant. Mivel korábban is agresszíven lépett fel, a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei fogták el Biatorbágynál. Otthonában megtalálták és lefoglalták a támadás során használt gázpisztolyt is.

Ítélet született a tatabányai gázpisztolyos fenyegetőző ügyében

Mostanra pedig lezárult az ügy bírósági szakasza is. A Tatabányai Járásbíróság a férfit – aki már korábban is volt büntetve – 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A lefoglalt fegyvert és a lőszereket elkobozták. Az ítélet még nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyészség azonban elfogadta a döntést – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Nem ez az első hasonló eset a megyében

A hatóságok többször figyelmeztetnek rá, hogy még egy gáz-riasztó pisztoly is komoly sérüléseket okozhat. Emlékezetes, hogy korábban Ácson egy férfi gumilövedékkel lőtt fejre egy embert, aki súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és akár a látását is elveszíthette volna.

 

