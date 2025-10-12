Rengeteg embert vert át hamis hirdetésekkel, most egy jó időre hűvösre kerül a pénzmosó

A Tatabányai Járásbíróság pénzmosás bűntette, valamint más bűncselekmény miatt indult ügyben hozott ítéletet azzal a férfivel szemben, aki hamis hirdetéseket adott fel, és így szerzett pénzt.

Ítélet született a pénzmosás és a több rendbeli csalás ügyében

Több év börtön jár pénzmosásért

A férfi 2022 augusztusa és 2023 februárja között internetes hirdetéseken keresztül PS4-játékokat, mobilgarázsokat és bútorokat kínált eladásra, pedig valójában nem is rendelkezett ezekkel. A vádlott ebben az időszakban megélhetését biztosító állandó jövedelemmel nem rendelkezett. A hirdetéseket saját és kitalált profilokról adta fel, hogy elrejtse a személyazonosságát. A vevőktől előre kérte a vételárat, előleget vagy postaköltséget.

Ahogyan arról a Tatbányai Törvényszék is beszámolt a pénzeket részben a barátnője és rokonai bankszámlájára utaltatta, hogy eltitkolja a csalással szerezte, majd azokat saját megélhetésére költötte.

A csalással megszerzett pénzt ATM automatákból felvette, illetve bankkártyával vásárolt, így a bűncselekményből származó vagyon eredetét elfedte, ezzel a pénzmosás bűntettét követte el – számolt be róla dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A bíróság 60 rendbeli csalás bűntette, 42 rendbeli csalás vétsége és pénzmosás miatt 2 év 3 hónap börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra és 732 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte. Emellett a 102 sértettnek meg kell térítenie a kárt. Az ítélet nem jogerős: a férfi és védője enyhítést kért, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt tartott fenn a fellebbezésről szóló döntésre.

