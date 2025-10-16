október 16., csütörtök

Letartóztatás

46 perce

Kislányokat rontott meg a Kisbér környéki pedofil: gusztustalan, mire kényszerítette őket

Gusztustalan, mit művelt a kislányokkal az a férfi, aki gyalázatos videókat is készített a gyerekekről. Az ügyészség döntése alapján a pedofil továbbra is letartóztatásban marad.

Feleki Marietta

Hat éven keresztül zajlottak megbotránkoztató jelenetek egy Kisbér környéki házban. A szomszédok nem is sejtették, hogy egy pedofil él köztük, aki több gyereket is megrontott. Az elkövető letartóztatásának hosszabbítását kérték.

pedofil letartóztatás, segélyhívó, 112, molesztálás, pedofil, gyerek, diák, tanár, Traumatized,Children,Concept.,Stop,Violence,And,Abused,Children.
Pedofil letartóztatását hosszabbítaná az ügyészség
Fotó: HTWE / Forrás:  Shutterstock

Kiderül, hogy meddig lesz még letartóztatásban a pedofil férfi

A Kisbéri járásbeli férfit idén szeptemberben kapták el és abban a hónapban letartóztatták le a Komáromi Járási Ügyészség indítványa alapján. A férfi letartóztatása hamarosan lejár, így az ügyészség hosszabbítást kért a bíróságtól.

Az eljáró hivatal indítványozta a letartóztatás három hónappal történő hosszabbítását, mert álláspontja szerint kényszerintézkedés szükséges a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében - tájékoztatta a Kemma.hu-t dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője. Mint hozzátette: az ügyészség indítványa az, hogy a bíróság a végzést az iratok alapján hozza meg.

Ha ezután még egyszer meghosszabbítják a letartóztatását, akkor az eljárási szabályok szerint kötelező, hogy a bíróság ülést tartson, mely alkalommal az elkövetőt meg kell hallgassa.

Saját otthonában készítette a gyerekpornót

Az indítvány lényege szerint a szexuális ragadozó 2019 és 2025. szeptember 15.-e között, többször is szexuális cselekményt végzett és végeztetett kiskorú lányokkal az otthonában. A cselekmények elkövetésekor két sértett is 12 éven aluli volt.

A férfi 2019-ben elhívta magához az egyik - akkor 12 éves - sértettet, akinek azt mondta, hogy segítsen a ház körüli munkákban, amiért édességet kap. A férfi többször behívta a szobájába a sértettet, akivel szexuális cselekményt végzett, ezekről videófelvételt készített, a gyerekpornót a telefonján tárolta.

Amikor a gyanúsított felhívásának a kiskorú nem akart eleget tenni, a férfi megfenyegette, hogy a korábbi felvételeket közzéteszi az interneten. Ennek hatására a sértett a férfi felhívásának eleget tett, erről az elkövető ismét pedofil videófelvételt készített.

A férfit szeptember 15.-én kapta el a rendőrség és aznap őrizetbe is vette, majd a bíróság szeptember 18.-án letartóztatta. Mint dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője hozzátette: az elkövető a bűncselekmények elkövetését a rendőrségen részben ismerte be. 

– A férfi a 2025-ben történt tettét elismerte, ám védekezése szerint a sértettek életkorával nem volt tisztában. Vallomása szerint azok elkövetésekor ittas állapotban volt - mondta el a szóvivő.

Vármegyénkben számos pedofilt elkaptak az elmúlt évben. A legnagyobb hajsza a sárisápi erőszakoló ellen folyt: a férfi egy tízéves kislányt csalt el egy erdő részre. Elkövetés után nem sokkal a polgárőrség, a rendőrség, a helyi és környékbeli önkéntesek, önkéntes tűzoltók csapatai indultak a pedofil keresésére, akit néhány óra múlva elkaptak. 

