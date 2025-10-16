Kislányokat rontott meg a Kisbér környéki pedofil: gusztustalan, mire kényszerítette őket

Hat éven keresztül zajlottak megbotránkoztató jelenetek egy Kisbér környéki házban. A szomszédok nem is sejtették, hogy egy pedofil él köztük, aki több gyereket is megrontott. Az elkövető letartóztatásának hosszabbítását kérték.

Pedofil letartóztatását hosszabbítaná az ügyészség

Kiderül, hogy meddig lesz még letartóztatásban a pedofil férfi

A Kisbéri járásbeli férfit idén szeptemberben kapták el és abban a hónapban letartóztatták le a Komáromi Járási Ügyészség indítványa alapján. A férfi letartóztatása hamarosan lejár, így az ügyészség hosszabbítást kért a bíróságtól.

Az eljáró hivatal indítványozta a letartóztatás három hónappal történő hosszabbítását, mert álláspontja szerint kényszerintézkedés szükséges a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében - tájékoztatta a Kemma.hu-t dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője. Mint hozzátette: az ügyészség indítványa az, hogy a bíróság a végzést az iratok alapján hozza meg.

Ha ezután még egyszer meghosszabbítják a letartóztatását, akkor az eljárási szabályok szerint kötelező, hogy a bíróság ülést tartson, mely alkalommal az elkövetőt meg kell hallgassa.

Saját otthonában készítette a gyerekpornót

Az indítvány lényege szerint a szexuális ragadozó 2019 és 2025. szeptember 15.-e között, többször is szexuális cselekményt végzett és végeztetett kiskorú lányokkal az otthonában. A cselekmények elkövetésekor két sértett is 12 éven aluli volt.

A férfi 2019-ben elhívta magához az egyik - akkor 12 éves - sértettet, akinek azt mondta, hogy segítsen a ház körüli munkákban, amiért édességet kap. A férfi többször behívta a szobájába a sértettet, akivel szexuális cselekményt végzett, ezekről videófelvételt készített, a gyerekpornót a telefonján tárolta.

Amikor a gyanúsított felhívásának a kiskorú nem akart eleget tenni, a férfi megfenyegette, hogy a korábbi felvételeket közzéteszi az interneten. Ennek hatására a sértett a férfi felhívásának eleget tett, erről az elkövető ismét pedofil videófelvételt készített.

A férfit szeptember 15.-én kapta el a rendőrség és aznap őrizetbe is vette, majd a bíróság szeptember 18.-án letartóztatta. Mint dr. Horváth Sándor, a vármegyei főügyészség szóvivője hozzátette: az elkövető a bűncselekmények elkövetését a rendőrségen részben ismerte be.