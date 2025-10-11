3 órája
Lopott tárgyak buktatták le a gépkocsifeltörő párost Oroszlányban
Több autót is feltört az a két férfi, akiket az oroszlányi rendőrök néhány nap alatt azonosítottak és elfogtak. A nyomozók nemcsak a lopott holmikat találták meg, hanem a sorozat-bűncselekmények elkövetőit is kézre kerítették.
A rendőrség sikeresen pontot tettek egy hetek óta tartó bűncselekménysorozat végére, és az Oroszlány autófeltörés ügyében lezárult a nyomozás: a rendőrök elfogták azt a két férfit, akik hetek óta parkoló autókat fosztogattak a városban.
Így ért véget az Oroszlány autófeltörés ügye
A police.hu közleménye szerint október 4-én délután lakossági bejelentés érkezett, miszerint egy férfi több parkoló autón próbálja meg kinyitni az ajtókat. A helyszínre érkező járőrök rövid időn belül elfogták a 20 éves helyi férfit, akinek ruházatában és csomagjában gyanús tárgyakat – többek között csőkulcsot, bicskát, szivargyújtót, távirányítót és egy autóhoz tartozó pótkulcsot – találtak.
A lefoglalt eszközök között több olyan tárgy is volt, amelyről kiderült, korábbi autófeltörésekből származik. A rendőrök hamar összefüggésbe hozták a férfit a közelmúltban történt hasonló esetekkel, és előállították az Oroszlányi Rendőrkapitányságra. A nyomozás során megállapították, hogy az elkövető nem egyedül dolgozott: egy fiatalkorú társával együtt több gépkocsit is feltörtek a város különböző pontjain.
A két férfi ellen rongálás vétsége és hat rendbeli lopás miatt indult eljárás, mindkettőjüket őrizetbe vették. A rendőrség szerint az ügyben további gyanúsítások is várhatók, mivel felmerült, hogy más hasonló esetek is a pároshoz köthetők.
A gyors és eredményes intézkedés elismerést is hozott. Boross Zoltán László r. dandártábornok, a vármegyei rendőrfőkapitány, dicséretben részesítette
- Kovács Mónika Anita c. r. főtörzsőrmestert, valamint
- Takács Zoltán és
- Mózes Máté r. törzszászlósokat,
akik kulcsszerepet játszottak az elkövetők kézre kerítésében.
A rendőrség kéri, hogy az autóban ne hagyjon soha senki értéket és mindig zárják be a járművet!
Nem ez az első ilyen eset a vármegyében
A múltban is történt már hasonló eset. Korábban arról érkezett egyszer például bejelentés Tatabányán a rendőrséghez, hogy valakik éppen feltörnek egy autót. A tatabányai járőrök nem késlekedtek, 6 perc alatt a Vértanúk terénél megtalálták a bejelentésben szereplő autót, amiben két férfi ült, a 22 éves győri T. R. és a 18 éves tatabányai O. K. A kocsi bal első ajtajának üvege be volt törve, a gyújtáskapcsolóba pedig idegen tárgyat tettek, így próbálták elindítani az autót. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a közelben egy másik autó üvege is be van törve.
Kocsikat tört fel Tatabányán a páros - 6 perc alatt lepték meg őket a zsaruk
