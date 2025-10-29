Nagy baleset történt Gyermelynél, teljes útzár van az érintett szakaszon

Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében szerdán este. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A sérült jármű forgalmi akadályt képez, a mentés teljes útlezárás mellett zajlik – írta meg a katasztrófavédelem.