Baleset

1 órája

Nagy baleset történt Gyermelynél, teljes útzár van az érintett szakaszon

Mondjuk, hol történt pontosan a baleset.

Milány Botond

Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében szerdán este. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A sérült jármű forgalmi akadályt képez, a mentés teljes útlezárás mellett zajlik – írta meg a katasztrófavédelem.

 

