Baleset
1 órája
Nagy baleset történt Gyermelynél, teljes útzár van az érintett szakaszon
Mondjuk, hol történt pontosan a baleset.
Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében szerdán este. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A sérült jármű forgalmi akadályt képez, a mentés teljes útlezárás mellett zajlik – írta meg a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre