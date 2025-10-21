október 21., kedd

Friss hírek Százhalombattáról: megszólalt a MOL, kiderült, mi történt a kigyulladt olajfinomítóban

Keddre virradó éjszaka előbb Százhalombatta, majd a fél ország azt figyelte, mi történtik a finomítóban. Mint ismert, lángok csaptak fel a MOL finomítójában. A videók, melyekből cikkünkben is mutatunk, szélesebesen terjedni kezdtej, miközben a szakemberek az igazi szelet is vizgyálták, vizsgálják. A MOL az üzemben keletkezett tűz kapcsán hivatalos tájékoztatást is kiadott.

Kemma.hu

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere kedden kora reggel osztotta meg a MOL hivatalos közleményét közösségi oldalán a MOL finomítóban kitört tűz kapcsán. A katasztrófavédelmi mobil labor is a battai finomítóba sietett, folyamatosan méréseket végeznek, a szél jelenleg Martonvásár felé fúj.

Mi történt a MOL Finomítóban? A társaság az éjszakai tűz kapcsán tájékoztatót adott ki, de a katasztrófavédelem is megszólalat a százhalombattai tűz kapcsán.
Százhalombatta éjszaka: a MOL finomítójában kitört tűz messziről is látszott

Mi történt a MOL finomítójában?

A MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében éjszaka a létesítményi tűzoltók a riasztást követően azonnal megkezdték a szükséges beavatkozásokat, és rövid időn belül sikerült lokalizálniuk a tüzet. Azonban még jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető. Jó hír viszont, hogy senki sem sérült meg, és a környező településeket sem fenyegette veszély, áll a polgármester által közölt MOL-tájékoztatásban. A társaság hozzátette: a hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében, és a MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.

Az Időkép webkameráján is látszott a tűz, amelyek felcsaptak az olajfinomítóban:

Százhalombatta tűzre és szirénaszóra ébredt éjszaka

Éles szirénaszó verte fel a battaiakat, miután felcsaptak a lángok a MOL finomítóban. Az üzembe az érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint robbanás is történt egy alapanyag-feldolgozó üzemben, és megerősítették: senki se sérült meg. 

A Duol arról is ír, mikor volt utoljára incidens a kőolaj-finomítóban.

@..albi2 Százhalombatta 10.21.#Szazhalombatta #finomító #batta #tűz #foryoupag ♬ Silent Hill - Various Artists

Mi a helyzet kedd reggel?

Ami az időjárást illeti: szél jelenleg a Fejér vármegyei Martonvásár felé fúj, a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végeznek. A Világgzadaság arról ír, hogy a finomítón kívülről nagyobb tűz már nem látszik, csak a szokásos fáklyás tevékenység figyelhető meg. 

Friss hírek: a Katasztrófavédelem kedd reggeli tájékoztatása szerint a tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni az olajfinomítóban, de a munkálatok még zajlanak.

A Komárom-Esztergom vármegyei mobil labornak egyébként a közelmúltban tatai iskolában akadt dolga, miután irritáló anyag került a levegőbe.

