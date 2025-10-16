Karambol
1 órája
Még el sem indult a nap, máris baleset történt az M1-esen
Jelentős a torlódás az érintett szakaszon.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze. A 38-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, 3 kilométeres torlódás alakult ki – közölte az utinform.hu.
Az MKIF közleménye szerint a forgalmi sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen keresztül kerüli meg a baleset helyszínét.
