október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Súlyos torlódás az M1-esen: ismét káoszba fulladt a közlekedés

Címkék#m1#Győri út#autó#Tata

Újabb baleset nehezíti a közlekedést a térség egyik legforgalmasabb autópályáján. Az M1-es sztrádán Tata közelében egy daru nekiütközött egy hídnak, a javítás idejére sávlezárást vezettek be.

Kemma.hu

Újabb nehéz nap vár az M1-esen közlekedőkre. A forgalom ismét jelentősen lelassult a főváros felé vezető oldalon, és a következő napokban sem várható gyors javulás.

Hatalmas torlódás az M1-es autópálya egyik szakaszán
Baleset és hídjavítás miatt akadozik az M1-es forgalma
Fotó:  Wierl Ádám / Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Baleset bénítja az M1-es forgalmát Tata térségében

Az autópálya 56-os kilométerénél, Tata térségében egy daru a hídtestnek ütközött, aminek következtében a szerkezet megrongálódott. A biztonság érdekében a belső sávot azonnal lezárták, jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom Budapest irányába. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint a javítás már zajlik, de a teljes helyreállítás csak szombatra várható – tájékoztat az MKIF Zrt.

Az Útinform adatai szerint a sávlezárás előtt is voltak fennakadások a térségben: a 24-es és a 44-es kilométer között mintegy húsz kilométer hosszan torlódott a forgalom. Most, hogy csak egy sáv járható, a helyzet még súlyosabbá vált. A közlekedőknek hosszabb menetidővel és türelemmel kell számolniuk.

A múlt héten sem volt eseménytelen az M1-es: Kisigmándnál három autó ütközött, korábban pedig kigyulladt egy jármű a 102-es kilométernél, ahol az aljnövényzet is lángra kapott. Október 1-jén egy 77 éves férfi forgalommal szemben hajtott fel az M0-ásra, majd az M1 közelében sikerült csak megállítani – ő zavartan viselkedett, és mentőt kellett hívni hozzá.

Komárom-Esztergom vármegyében is történtek már ijesztő esetek: Tatabányán szembe haladt egy autó a Győri úton, Tatán pedig egy elszabadult kerék okozott riadalmat. A 81-es úton is rögzítettek már életveszélyes manővert. Ezek az esetek mind emlékeztetnek arra, hogy a közlekedés biztonsága nemcsak a szabályoktól, hanem az odafigyeléstől is függ.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu