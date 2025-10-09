Súlyos torlódás az M1-esen: ismét káoszba fulladt a közlekedés

Újabb nehéz nap vár az M1-esen közlekedőkre. A forgalom ismét jelentősen lelassult a főváros felé vezető oldalon, és a következő napokban sem várható gyors javulás.

Baleset és hídjavítás miatt akadozik az M1-es forgalma

Baleset bénítja az M1-es forgalmát Tata térségében

Az autópálya 56-os kilométerénél, Tata térségében egy daru a hídtestnek ütközött, aminek következtében a szerkezet megrongálódott. A biztonság érdekében a belső sávot azonnal lezárták, jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom Budapest irányába. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint a javítás már zajlik, de a teljes helyreállítás csak szombatra várható – tájékoztat az MKIF Zrt.

Az Útinform adatai szerint a sávlezárás előtt is voltak fennakadások a térségben: a 24-es és a 44-es kilométer között mintegy húsz kilométer hosszan torlódott a forgalom. Most, hogy csak egy sáv járható, a helyzet még súlyosabbá vált. A közlekedőknek hosszabb menetidővel és türelemmel kell számolniuk.

A múlt héten sem volt eseménytelen az M1-es: Kisigmándnál három autó ütközött, korábban pedig kigyulladt egy jármű a 102-es kilométernél, ahol az aljnövényzet is lángra kapott. Október 1-jén egy 77 éves férfi forgalommal szemben hajtott fel az M0-ásra, majd az M1 közelében sikerült csak megállítani – ő zavartan viselkedett, és mentőt kellett hívni hozzá.