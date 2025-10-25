október 25., szombat

Tömegbaleset követte a buszbalesetet az autópályán

Címkék#tömegbaleset#autósok#buszbaleset#M1-es autópálya#autópálya#karambol#baleset

Egymást érték pénteken a nagy karambolok a sztrádán. Mondjuk, hogy történt az M1-es tömegbaleset.

Milány Botond

A police.hu közleménye szerint péntek este, nagyjából 9 óra után a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze. Az M1-es tömegbaleset és egy másik nagy karambol miatt teljesen le kellett zárni a sztrádát az este.

m1-es autópálya, m1-es baleset, m1-es tömegbaleset
Súlyos karambol előzte meg az M1-es tömegbalesetet
Fotó:  Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Egy másik nagy karambol előzte meg az M1-es tömegbalesetet

Ahogyan arról beszámoltunk, ezt megelőzően nem sokkal összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből. A rajok áramtalanították a kisbuszt és a személyautót is.

