53 perce
Tömegbaleset követte a buszbalesetet az autópályán
Egymást érték pénteken a nagy karambolok a sztrádán. Mondjuk, hogy történt az M1-es tömegbaleset.
A police.hu közleménye szerint péntek este, nagyjából 9 óra után a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze. Az M1-es tömegbaleset és egy másik nagy karambol miatt teljesen le kellett zárni a sztrádát az este.
Buszbaleset történt éjszaka az M1-esen, emberek szorultak a roncsok közé
Egy másik nagy karambol előzte meg az M1-es tömegbalesetet
Ahogyan arról beszámoltunk, ezt megelőzően nem sokkal összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből. A rajok áramtalanították a kisbuszt és a személyautót is.