Tömegbaleset követte a buszbalesetet az autópályán

Egy másik nagy karambol előzte meg az M1-es tömegbalesetet

Ahogyan arról beszámoltunk, ezt megelőzően nem sokkal összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből. A rajok áramtalanították a kisbuszt és a személyautót is.