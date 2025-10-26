Szalagkorlátnak csapódtak az M1-esen, kiderült ki sérült meg a balesetben

Vásárnap délután Győr térségében az M1-es autópálya 119-es km-nél egy autó szalagkorlátba csapódott. A helyszínre mentők is érkeztek. Nem sokkal egy másik M1-es baleset is történt tatabánya térségében, ott utoléréses baleset történt. Mindkét karambolról megkérdeztük a mentősöket.

Az egyik M1-es balesethez a mentőket is riasztották

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Sérültje is van az M1-es balesetnek

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a tatbányai ütközéshez nem riasztották a mentősöket. Viszont a győri esethez igen, ott a helyszínről egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.