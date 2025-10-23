Itt a mentősök válasza, kórházba szállítottak egy sérültet az M1-es baleset helyszínéről

Csütörtökön a kora esti órákban karambol történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 63-as kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad. Az M1-es balesetről a mentőket is megkérdeztük.

Az M1-es balesetről számoltak be a mentősök

Egy sérültje volt az M1-es balesetnek

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 60 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.