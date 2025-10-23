M1-es autópálya
1 órája
Itt a mentősök válasza, kórházba szállítottak egy sérültet az M1-es baleset helyszínéről
A pálya 63 kilométerénél történt baj, az Országos Mentőszolgálat is beszámolt az esetről. Az M1-es balesetben egy ember sérült meg, mondjuk ki az.
Csütörtökön a kora esti órákban karambol történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 63-as kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad. Az M1-es balesetről a mentőket is megkérdeztük.
Egy sérültje volt az M1-es balesetnek
Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 60 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre