október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kiderült, kik sérültek meg az M1-es karambolban, itt a mentősök válasza

Címkék#ütközés#mentő#M1-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#baleset

Mocsa közelében egy furgon és egy kamion ütközött. Az M1-es balesetben többen is megsérültek, két embert korházba szállítottak.

Kemma.hu

Szerdán korra reggel az M1-es autópálya mocsai szakaszán, a 78-as kilométerszelvénynél egy kamion és egy furgon ütközött. Az M1-es balesethez a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók mentek ki. Két embert feszítővágó segítségével kelet kiemelni a járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

M1-es autópálya, baleset, felújítás, torlódás, dugó, m1-es, autópálya, Pályazár, M1-es baleset
A mentők is megszólaltak az M1-es balesetről
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Ők sérültek meg az M1-es balesetben

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 60 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu