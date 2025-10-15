Kiderült, kik sérültek meg az M1-es karambolban, itt a mentősök válasza

Szerdán korra reggel az M1-es autópálya mocsai szakaszán, a 78-as kilométerszelvénynél egy kamion és egy furgon ütközött. Az M1-es balesethez a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók mentek ki. Két embert feszítővágó segítségével kelet kiemelni a járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A mentők is megszólaltak az M1-es balesetről

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Ők sérültek meg az M1-es balesetben

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 60 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.