Kiderült, kik sérültek meg az M1-es karambolban, itt a mentősök válasza
Mocsa közelében egy furgon és egy kamion ütközött. Az M1-es balesetben többen is megsérültek, két embert korházba szállítottak.
Szerdán korra reggel az M1-es autópálya mocsai szakaszán, a 78-as kilométerszelvénynél egy kamion és egy furgon ütközött. Az M1-es balesethez a komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók mentek ki. Két embert feszítővágó segítségével kelet kiemelni a járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
Ők sérültek meg az M1-es balesetben
Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 60 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.