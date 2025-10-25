október 25., szombat

Karambol

55 perce

Buszbaleset történt éjszaka az M1-esen, emberek szorultak a roncsok közé

Címkék#rendőrség#m1#kisbusz#M1-es autópálya#autópálya#baleset

Bicske térségében dolgoztak a tűzoltók. Mondjuk, hogy történt az M1-es baleset.

Milány Botond

Nagy M1-es baleset történt péntek késő este. A katasztrófavédelem beszámolója szerint összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből. A rajok áramtalanították a kisbuszt és a személyautót is.

m1-es baleset, m1-es autópálya, baleset, karambol
Teljes útzár is volt az M1-es baleset miatt
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Teljes pályazár is volt az M1-es baleset miatt

A rendőrség közleménye szerint a sztráda Győr felé vezető oldalát a rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárták. Ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze.
 

 

