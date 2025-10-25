Gyerekek sérültek életveszélyesen az autópályán - friss hírek az M1-esen történt buszbalesetről

Nemrég megírtuk, hogy súlyos M1-es baleset történt péntek késő este, amikor összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből, illetve a mentők is a helyszínre rohantak. Most megtudtuk, hogy rengetegen megsérültek a karambolban, köztük két gyerek is.

Az M1-es baleset sérültjeiről számoltak be nekünk a mentősök

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Gyerekek sérültek életveszélyesen az M1-es balesetben

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs- és PR vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

További balesetek is történtek a sztrádán

Ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze. Innen szerencsére senkit sem kellett kórházba szállítani – árulta el nekünk Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, de a két baleset miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az autópályát.