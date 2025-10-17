Forgalom
Dupla baleset történt az M1-esen, két helyen is jelentős a torlódás
Mondjuk, hol történtek a balesetek.
Az Útinform közleménye szerint két M1-es baleset is történt rövid időn belül.
Itt történtek az M1-es balesetek
- Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető, Hegyeshalom felé vezető oldalra átterelt sávon a 30-as kilométernél két gépkocsi ütközött össze, áll a forgalom, már több mint 10 kilométeres a dugó.
- Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Tatabányánál, az 55-ös kilométernél két személyautó ütközött össze. Mindkét forgalmi sávot elfoglalják a sérült járművek, munkaterületen lehet kerülni.
Nem csak a sztrádán történt ma karambol
Hatalmas forgalmi káosz alakult ki Tatánál is a délután, miután két autó frontálisan karambolozott a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél. A baleset következtében a város felé vezető utak teljesen megálltak, és kilométeres dugó alakult ki a Környei út irányában. A frontális karambol miatt ráadásul az autópályán is fennakadások vannak.
