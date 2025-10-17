október 17., péntek

Hedvig névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalom

47 perce

Dupla baleset történt az M1-esen, két helyen is jelentős a torlódás

Címkék#m1#forgalom#Útinform#M1-es autópálya#autópálya#baleset

Mondjuk, hol történtek a balesetek.

Kemma.hu

Az Útinform közleménye szerint két M1-es baleset is történt rövid időn belül.

m1-es baleset
Mondjuk, hol történtek az M1-es balesetek péntek délután
Forrás: Wierl Ádám /  24 Óra

Itt történtek az M1-es balesetek

  • Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető, Hegyeshalom felé vezető oldalra átterelt sávon a 30-as kilométernél két gépkocsi ütközött össze, áll a forgalom, már több mint 10 kilométeres a dugó.
  • Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Tatabányánál, az 55-ös kilométernél két személyautó ütközött össze. Mindkét forgalmi sávot elfoglalják a sérült járművek, munkaterületen lehet kerülni.

Nem csak a sztrádán történt ma karambol

Hatalmas forgalmi káosz alakult ki Tatánál is a délután, miután két autó frontálisan karambolozott a 8119-es út 55-ös kilométerszelvényénél. A baleset következtében a város felé vezető utak teljesen megálltak, és kilométeres dugó alakult ki a Környei út irányában. A frontális karambol miatt ráadásul az autópályán is fennakadások vannak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu