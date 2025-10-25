Kitálalt a rendőrség az éjszakai M1-es horrorról: frontális ütközés, 10 sérült, többen életveszélyben!

M1-es baleset: Kitálalt a rendőrség az éjszakai horrorról

Frontális ütközés a terelésben: 10 sérült, többekért küzdenek

A rendőrség tájékoztatása szerint a legsúlyosabb baleset a Győr felé vezető oldalon történt, ahol a forgalmat átterelték a Budapest felé tartó oldal belső sávjába. Egy 41 éves sofőr – feltehetően egy nagyobb járművel – megpróbálta kikerülni a megtorpanó kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal. A kisbuszban hatan, a másik járműben négyen utaztak - tudtuk meg Tóth Anikótól a rendőrség képviseletében. Mind a tíz embert kórházba szállították, a rendőrségi szóvivő szerint többen súlyos, két gyermek pedig életveszélyes sérüléseket szenvedtek – ezt már Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője mondta el a megkeresésünkre.