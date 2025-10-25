36 perce
Kitálalt a rendőrség az éjszakai M1-es horrorról: frontális ütközés, 10 sérült, többen életveszélyben!
Drámai részleteket közölt a rendőrség a tegnap késő este történt dupla m1-es baleset kapcsán, amelyek Tatabánya térségében, a terelésekkel sújtott szakaszon történtek. Az egyik ütközésben tízen sérültek meg, többen súlyosan, köztük két gyermek életveszélyesen.
Újabb döbbenetes részletek derültek ki az éjszakai M1-es pokolról, ahol két baleset is történt szinte ugyanott. A rendőrség megerősítette: súlyos M1-es baleset történt Tatabánya közelében, amelyben 10 embert vittek kórházba, többen életveszélyesen sérültek.
Buszbaleset történt éjszaka az M1-esen, emberek szorultak a roncsok közé
M1-es baleset: Kitálalt a rendőrség az éjszakai horrorról
Frontális ütközés a terelésben: 10 sérült, többekért küzdenek
A rendőrség tájékoztatása szerint a legsúlyosabb baleset a Győr felé vezető oldalon történt, ahol a forgalmat átterelték a Budapest felé tartó oldal belső sávjába. Egy 41 éves sofőr – feltehetően egy nagyobb járművel – megpróbálta kikerülni a megtorpanó kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal. A kisbuszban hatan, a másik járműben négyen utaztak - tudtuk meg Tóth Anikótól a rendőrség képviseletében. Mind a tíz embert kórházba szállították, a rendőrségi szóvivő szerint többen súlyos, két gyermek pedig életveszélyes sérüléseket szenvedtek – ezt már Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője mondta el a megkeresésünkre.
Gyerekek sérültek életveszélyesen az autópályán - friss hírek az M1-esen történt buszbalesetről
Pár perccel később újabb csattanás ugyanott
Mintha az első ütközés nem lett volna elég, nem sokkal később, szinte ugyanazon a helyen, az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, a Budapest felé vezető oldalon újabb karambol, egy tömegbaleset történt. Itt egy 28 éves férfi nem tartotta be a követési távolságot Hyundai típusú autójával, és nekiütközött egy Mercedesnek, majd további három jármű is érintett volt az esetben. Szerencsére itt nem történt személyi sérülés, csak anyagi kár keletkezett.
A terelések veszélyei: a rendőrség figyelmeztet
Az éjszakai dupla m1-es baleset ismételten rávilágít a terelésekkel és útépítésekkel tarkított szakaszok veszélyeire. A rendőrség mindenkit fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kér, különösen az ilyen, megváltozott forgalmi rendű útszakaszokon.