október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M1-es baleset

1 órája

Kitálalt a rendőrség az éjszakai M1-es horrorról: frontális ütközés, 10 sérült, többen életveszélyben!

Címkék#rendőrség#kórház#életveszélyes sérülés#autósok#Győrfi Pál#M1-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#baleset#karambol

Drámai részleteket közölt a rendőrség a tegnap késő este történt dupla m1-es baleset kapcsán, amelyek Tatabánya térségében, a terelésekkel sújtott szakaszon történtek. Az egyik ütközésben tízen sérültek meg, többen súlyosan, köztük két gyermek életveszélyesen.

Milány Botond

Újabb döbbenetes részletek derültek ki az éjszakai M1-es pokolról, ahol két baleset is történt szinte ugyanott. A rendőrség megerősítette: súlyos M1-es baleset történt Tatabánya közelében, amelyben 10 embert vittek kórházba, többen életveszélyesen sérültek.

Rendőrség, sziréna, m1-es baleset
Az M1-es balesetről árultak el újabb részleteket nekünk a rendőrök
Forrás: Getty Images

M1-es baleset: Kitálalt a rendőrség az éjszakai horrorról

Frontális ütközés a terelésben: 10 sérült, többekért küzdenek

A rendőrség tájékoztatása szerint a legsúlyosabb baleset a Győr felé vezető oldalon történt, ahol a forgalmat átterelték a Budapest felé tartó oldal belső sávjába. Egy 41 éves sofőr – feltehetően egy nagyobb járművel – megpróbálta kikerülni a megtorpanó kocsisort, és áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal. A kisbuszban hatan, a másik járműben négyen utaztak - tudtuk meg Tóth Anikótól a rendőrség képviseletében. Mind a tíz embert kórházba szállították, a rendőrségi szóvivő szerint többen súlyos, két gyermek pedig életveszélyes sérüléseket szenvedtek – ezt már Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője mondta el a megkeresésünkre.

Pár perccel később újabb csattanás ugyanott

Mintha az első ütközés nem lett volna elég, nem sokkal később, szinte ugyanazon a helyen, az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, a Budapest felé vezető oldalon újabb karambol, egy tömegbaleset történt. Itt egy 28 éves férfi nem tartotta be a követési távolságot Hyundai típusú autójával, és nekiütközött egy Mercedesnek, majd további három jármű is érintett volt az esetben. Szerencsére itt nem történt személyi sérülés, csak anyagi kár keletkezett.

A terelések veszélyei: a rendőrség figyelmeztet

Az éjszakai dupla m1-es baleset ismételten rávilágít a terelésekkel és útépítésekkel tarkított szakaszok veszélyeire. A rendőrség mindenkit fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kér, különösen az ilyen, megváltozott forgalmi rendű útszakaszokon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu