október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M1-es autópálya

1 órája

Fejetlenségbe fordult a vasárnap délután, baleset baleset hátán és torlódásokból is akad a pályán

Címkék#m1-es#szalagkorlátnak csapódott#M1-es autópálya#baleset

Győrnél baleset történt Bicskénél pedig leállt a forgalom. Vasárnap már történt egy baleset az M1-es autópálya egyik szakaszán, úgy tűnik délutánra lett káosz az utakon.

Kemma.hu

Vasárnap délután az M1-es autópálya Tatabányai térségénél az 55-ös kilométernél történt utoléréses baleset. Az M1-es balesetnél sávzárt is létrehoztak, ami miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Azóta az MKIF Zrt. információ szerint a balesetnek vége és a dugó feloszlott de azonnal jött is több újabb akadály.

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-es autópálya győri részén
Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-es autópálya győri részén
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Káosz az M1-es autópálya a hét utolsó napján

Az M1-en a főváros felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani. 

Messzebb onnan pedig, egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es km-nél. A főváros felé vezető oldalon csak egy sáv járható, torlódik a forgalom.– írt az Útinform.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu