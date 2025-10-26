1 órája
Fejetlenségbe fordult a vasárnap délután, baleset baleset hátán és torlódásokból is akad a pályán
Győrnél baleset történt Bicskénél pedig leállt a forgalom. Vasárnap már történt egy baleset az M1-es autópálya egyik szakaszán, úgy tűnik délutánra lett káosz az utakon.
Vasárnap délután az M1-es autópálya Tatabányai térségénél az 55-ös kilométernél történt utoléréses baleset. Az M1-es balesetnél sávzárt is létrehoztak, ami miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Azóta az MKIF Zrt. információ szerint a balesetnek vége és a dugó feloszlott de azonnal jött is több újabb akadály.
Káosz az M1-es autópálya a hét utolsó napján
Az M1-en a főváros felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani.
Messzebb onnan pedig, egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es km-nél. A főváros felé vezető oldalon csak egy sáv járható, torlódik a forgalom.– írt az Útinform.