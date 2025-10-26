Fejetlenségbe fordult a vasárnap délután, baleset baleset hátán és torlódásokból is akad a pályán

Káosz az M1-es autópálya a hét utolsó napján

Az M1-en a főváros felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani.

Messzebb onnan pedig, egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es km-nél. A főváros felé vezető oldalon csak egy sáv járható, torlódik a forgalom.– írt az Útinform.