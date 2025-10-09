október 9., csütörtök

Csempészet

1 órája

Hihetetlen fogás az M1-esen, uborka és káposzta közé rejtettek több ezer cigaretát

A 33 éves sofőr zöldségáru alá rejtette a több ezer cigarettát, ami több mint 12 milliót ér. Az M1-es autópálya megint a helyszíne volt egy csempészetnek.

Kemma.hu

A NAV pénzügyőrei az M1-es autópálya egyik szakaszán megállítottak egy Romániából Angliába tartó kisbuszt, amelynek utánfutója tele volt uborkával, káposztával és dinnyével. A zöldségszállítmány azonban gyanúsnak tűnt az ellenőröknek. Miután kipakolták a rakományt, kiderült, hogy az uborkák alatt csaknem 5 ezer doboz román cigaretta volt elrejtve.

M1-es autópálya
Újabb csempészt kapott el a NAV az M1-es autópálya egyik részén
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az M1-es autópálya zöldségszállítója mást rejtett

A 33 éves sofőr elismerte, hogy a cigaretta az övé, és azt Angliába vitte volna ott dolgozó ismerőseinek. A pénzügyőrök összesen 4 ezer 918 dobozt, és több mint 12 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, és akár 17 millió forintos bírságra is számíthat.

Nem ez volt az első esett, hogy a NAV az M1-es autópályán kapott egy csempészt. Egy bolgár férfi, drogozott vezetés közben a Komáromi szakaszon majd az ellenőrök az alsógatyájába és farpofái közé rejtve találtak metamfetamint. A kabátjában pedig egy úgy nevezett crack pipát találtak.

 

 

