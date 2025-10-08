Őrület az M1-en és az M0-áson: videón a baleset után forgalommal szemben hajtó idős sofőr

A napokban megint egy sokkoló eset történt az autópályán, amikor egy rettentően ijesztő dolog történt.

Az M1-es autópálya után most az M0-áson történt ijesztő eset

A Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyben forgalommal szemben hajtott fel az M0-ásra egy 77 éves osztrák férfi október 1-jén, éjfél után néhány perccel.

Mint írták, a rendőrök percek alatt megtalálták a szabálytalanul közlekedő autóst, aki sem a hangjelzésre, sem a rendőrök többszöri utasítására nem állt meg. Mintegy 40 kilométeren keresztül követték, míg végül egy teherautóval szemben „parkolt le” a külső forgalmi sávban.

Mivel a sofőr zavartan viselkedett, ezért mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Időközben az is kiderült, hogy nem sokkal korábban az M1-es autópálya egyik szakaszán egy baleset részese volt. Az eset során személyi sérülés nem történt, de a felelőtlen sofőr másokat és magát is veszélynek tette ki.

Komárom-Esztergomban is történnek ehhez hasonló furcsa esetek

Szűkebb hazánkban is előfordult már nem egyszer a múltban, hogy olyan hajmeresztő dolgok történtek az utakon, amit ha nem lát az ember, akkor el sem hiszi, hogy ez megtörtént.

Hasonlóan életveszélyes jelenetet örökített meg egy másik autós kamerája is még márciusban, amikor egy kamionos hajtott fel a forgalommal szemben a 81-es úton, és csak a többiek gyors reakcióján múlt, hogy nem végződött tragédiával az eset.