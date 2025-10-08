31 perce
Őrület az M1-en és az M0-áson: videón a baleset után forgalommal szemben hajtó idős sofőr
Az M0-áson hajtott forgalommal szemben egy 77 éves férfi. A rendőrök az M1-es autópálya közelében találták meg a zavartan viselkedő sofőrt, aki több mint 40 kilométeren át veszélyeztette a közlekedőket.
Nem múlik el úgy nap, hogy ne történne valami ijesztő, valami sokkoló vagy az M1-es autópályán, vagy valamelyik másik sztrádán. Ma, október hetedikén például összeütközött három személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kisigmánd közelében, a 84-es és a 85-ös kilométer között. A balesethez az ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották.
Október másodikán pedig több baleset is volt a sztrádán: az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 121-es kilométernél két személyautó ütközött, míg korábban kigyulladt egy autó a 102-es kilométernél, ahol kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet is égett.
Egymást érik a balesetek az M1-es autópályán, több kilométeresek a dugók
A napokban megint egy sokkoló eset történt az autópályán, amikor egy rettentően ijesztő dolog történt.
Az M1-es autópálya után most az M0-áson történt ijesztő eset
A Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyben forgalommal szemben hajtott fel az M0-ásra egy 77 éves osztrák férfi október 1-jén, éjfél után néhány perccel.
Mint írták, a rendőrök percek alatt megtalálták a szabálytalanul közlekedő autóst, aki sem a hangjelzésre, sem a rendőrök többszöri utasítására nem állt meg. Mintegy 40 kilométeren keresztül követték, míg végül egy teherautóval szemben „parkolt le” a külső forgalmi sávban.
Mivel a sofőr zavartan viselkedett, ezért mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Időközben az is kiderült, hogy nem sokkal korábban az M1-es autópálya egyik szakaszán egy baleset részese volt. Az eset során személyi sérülés nem történt, de a felelőtlen sofőr másokat és magát is veszélynek tette ki.
Komárom-Esztergomban is történnek ehhez hasonló furcsa esetek
Szűkebb hazánkban is előfordult már nem egyszer a múltban, hogy olyan hajmeresztő dolgok történtek az utakon, amit ha nem lát az ember, akkor el sem hiszi, hogy ez megtörtént.
Hasonlóan életveszélyes jelenetet örökített meg egy másik autós kamerája is még márciusban, amikor egy kamionos hajtott fel a forgalommal szemben a 81-es úton, és csak a többiek gyors reakcióján múlt, hogy nem végződött tragédiával az eset.
Életveszély a főúton: kamion ment szembe a forgalommal, videó is készült
Áprilisban is hasonló, a forgalommal szembe haladó autót vettek fel Tatabányán, ahol a Győri úton haladt forgalommal szemben egy szürke Audi. Mindezt egy másik autós rögzítette. A felvételen jól látszik, hogy az autó nem a sztrádára hajtott fel, hanem a főúton, a MOL-kút közelében tért le jobbra, csak a rossz irányba.
A kamera mindent rögzített! Ez könnyen a jogosítványába kerülhet
De ijesztő pillanatokat rögzített például egy autó fedélzeti kamerája szeptember közepén Tatán, ahol a helyi Tesco közelében menet közben esett ki egy autó kereke. Az elszabadult kerék nem sokon múlott, hogy komoly balesetet okozzon.
Hajmeresztő felvétel: elszabadult kerék okozott riadalmat Tatán
Ezzel szemben a 81-es főúton egy gépkocsivezetőt kaptak lencsevégre, amint olyan módon vezetett, ami könnyen az életébe kerülhetett volna. A veszélyes mutatvány különösen aggasztó, hiszen ezt az útszakaszt gyakran „halálútként” emlegetik; rengeteg halálos baleset történik ezen az úton.
Életveszélyes és őrült mutatvány, ahogyan ez a sofőr vezetett a „halálúton”